Donald Trump kündigt baldige Unterzeichnung des Iran-Abkommens an

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Donald Trump kündigt baldige Unterzeichnung des Iran-Abkommens an

Auf der globalen politischen Bühne entwickeln sich historische Ereignisse, die als das Abkommen des Jahrhunderts zur internationalen Sicherheit und Entspannung im Nahen Osten erwartet werden. Der Chef des Weißen Hauses, Donald Trump, gab bekannt, dass das lang ersehnte Friedensabkommen mit dem Iran innerhalb der nächsten „zwei bis drei Stunden“ formalisiert werden könnte. Trey Yingst, ein bekannter Korrespondent von Fox News, der in direktem Kontakt mit dem amerikanischen Staatschef steht, gab diese sensationelle Erklärung der Öffentlichkeit bekannt.

Laut Trump wird dieses wichtige Dokument zunächst in elektronischer Form über ein modernes digitales System unterzeichnet. Danach werden sich die offiziellen Vertreter beider Länder innerhalb einer Woche an einem „friedlichen und sicheren Ort in Europa“ persönlich treffen, um das Abkommen zu besiegeln.

„Warum hat Bibi das getan?“: Netanyahus Angriff verärgerte Trump

Dieser historische Prozess verläuft jedoch nicht reibungslos. Der Chef des Weißen Hauses räumte ein, ein sehr ernstes und angespanntes Telefonat mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu geführt zu haben. Während des Gesprächs stellte der US-Präsident den Premierminister scharf zur Rede bezüglich der unerwarteten Luftangriffe der israelischen Armee in der Nähe von Beirut.

In einem exklusiven Interview mit dem beliebten israelischen Sender N12 kritisierte Donald Trump Netanyahus Handeln scharf und warf ihm vor, „überhaupt nicht vorsichtig zu agieren“. Nach Ansicht des Präsidenten war genau dieser militärische Angriff der Hauptfaktor, der den Einigungsprozess zwischen den USA und dem Iran verzögert hat.

In der folgenden analytischen Tabelle können Sie sich detailliert mit der politischen Situation zwischen den USA, dem Iran und Israel sowie den aktuellen Positionen der Parteien vertraut machen:

Teilnehmer am politischen Prozess / Quelle

Festgelegte offizielle Frist und Plan

Unerwartetes Hindernis

Trumps persönliche Reaktion

Ursprüngliches Format des Abkommens

Offizielle Position der iranischen Seite

USA (Donald Trump)

14. Juni (Sonntag) sollte unterzeichnet werden

Israels Raketenangriff nahe Beirut

Sehr verärgert, sagte, es fehle an gesundem Menschenverstand

Zuerst in elektronischer Form, dann persönlich in Europa

Zur Unterzeichnung des Dokuments bis zur Frist nicht bereit

Israel (B. Netanyahu)

Handelte während der Friedensverhandlungen

Behauptung, das Hisbollah-Kommandozentrum angegriffen zu haben

Bewertet als „überhaupt nicht vorsichtig“

Verzögerte die Verhandlungen

Negativer Einfluss auf den Prozess

Entsetzen eine Stunde vor Unterzeichnung des Abkommens

In einer Erklärung gegenüber Axios bestätigte Donald Trump erneut, dass das historische Abkommen mit dem Iran für Sonntag geplant war. Er verhehlte nicht, dass er unter Schock stand, als seine Berater ihm die Nachricht überbrachten, dass Israel einen schweren Schlag gegen Beirut geführt hatte.

Der amerikanische Staatschef äußerte seine Aufregung und Einwände wie folgt:

„Das ist einfach schrecklich, ich konnte meinen Ohren nicht trauen! Das Schmerzhafteste ist, dass dieser Vorfall nur eine Stunde vor unserer Unterzeichnung des Abkommens geschah. Warum musste Bibi (Netanyahu) diesen Angriff genau in diesem Moment durchführen? Ich war sehr wütend darüber und habe ihm offen gesagt, dass ihm der gesunde Menschenverstand fehlt, um die Situation richtig einzuschätzen.“

Darüber hinaus verurteilte der US-Staatschef auf seiner offiziellen Seite im sozialen Netzwerk Truth Social die Militäroperation Tel Avivs nahe der libanesischen Hauptstadt scharf. Die israelischen Verteidigungskräfte behaupten jedoch, das Hauptziel dieses Angriffs sei die Zerstörung des Führungsstabs der Hisbollah-Bewegung gewesen.

Dennoch ist die Lage in politischen Kreisen sehr komplex. Laut einer Erklärung der offiziellen iranischen Nachrichtenagentur Fars hat die Führung in Teheran signalisiert, dass sie noch nicht vollständig bereit ist, innerhalb des von Washington vorgeschlagenen kurzen Zeitrahmens ein Memorandum of Understanding mit den USA zu unterzeichnen. Wir werden weiterhin beobachten, wie sich die Ereignisse entwickeln und ob dieses globale Abkommen Frieden bringen wird.

Verfolgen Sie die sensationellsten Veränderungen auf der Weltbühne, die heißen Prozesse im Nahen Osten, Donald Trumps scharfe Aussagen und die zuverlässigsten Nachrichten aus der internationalen Arena mit uns auf den Zamin-Seiten!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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