5-jähriger Junge aus dem 10. Stock gerettet

In der kasachischen Stadt Aktau geriet ein 5-jähriger Junge in eine gefährliche Situation, als er aus dem Fenster im 10. Stock eines Mehrfamilienhauses nach draußen kletterte.

Zeugen sahen den Jungen mit baumelnden Beinen am offenen Fenster sitzen und informierten sofort die Strafverfolgungsbehörden. Die am Einsatzort eingetroffenen Polizeibeamten stellten fest, dass das Kind auf dem äußeren Fensterrahmen stand.

Die Einsatzkräfte verschafften sich umgehend Zutritt zur Wohnung und brachten den Jungen vorsichtig an einen sicheren Ort. Glücklicherweise blieb das Kind bei dem Vorfall unverletzt.

Wie sich herausstellte, schlief die Mutter des Jungen zum Zeitpunkt des Vorfalls. Die Frau gab an, dass sie sich gemeinsam mit ihrem Sohn ausgeruht hatte, aber nicht bemerkt habe, wie der Junge aufwachte und nach draußen kletterte.

Nach dem Vorfall forderte die kasachische Polizei Eltern auf, ihre Kinder nicht unbeaufsichtigt in der Nähe von Fenstern und Balkonen zu lassen. Es wurde zudem empfohlen, spezielle Schutzschlösser an den Fenstern anzubringen und Möbel, die Kindern das Hochklettern ermöglichen könnten, fernzuhalten.