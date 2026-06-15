Messerangriff in Bischkek: Verdächtiger nach Geiselnahme festgenommen

Ein gefährlicher Vorfall in der kirgisischen Hauptstadt Bischkek hat für großes öffentliches Aufsehen gesorgt. Ein Mann verletzte zunächst eine ältere Frau mit einem Messer und nahm später ein junges Mädchen als Geisel.

In sozialen Medien verbreitete Videos zeigen, wie der Verdächtige ein Mädchen mitten auf der Straße festhält und ihr ein Messer an den Hals hält. Trotz der Panik unter den Umstehenden gelang es einigen mutigen Bürgern, ihn zu überwältigen.

Nach Angaben der Strafverfolgungsbehörden ereignete sich der Vorfall gestern. Zunächst griff der 24-jährige B.R. in einem Haus in der Kara-Baltinskaya-Straße eine 73-jährige Frau an, verletzte sie und floh vom Tatort.

Kurz darauf, gegen 21:45 Uhr, beging er an der Kreuzung der Straßen Jibek Jolu und Ala-Archinskaya ein weiteres Verbrechen, bei dem er ein junges Mädchen als Geisel nahm.

Der Verdächtige wurde von den Strafverfolgungsbehörden schnell festgenommen und in eine vorläufige Haftanstalt gebracht.

Derzeit laufen die Ermittlungen zu dem Vorfall. Dieses Ereignis unterstreicht erneut, wie wichtig die Sicherheit an öffentlichen Orten ist.