Trump verkündet Abschluss eines „großen Deals“ mit dem Iran

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Trump verkündet Abschluss eines „großen Deals“ mit dem Iran

Es wurde bekannt gegeben, dass ein erstes Friedensmemorandum zwischen den USA und dem Iran vereinbart wurde. Das Dokument soll am 19. Juni in der Schweiz unterzeichnet werden.

Das Abkommen sieht eine Waffenruhe an allen Fronten, einschließlich des Libanons, sowie die Wiedereröffnung der Straße von Hormus vor.

Berichten zufolge umfasst das Memorandum auch die Lockerung der Sanktionen gegen iranisches Öl, die Freigabe eingefrorener Vermögenswerte und Verpflichtungen zum Atomprogramm.

Nach der Unterzeichnung werden die USA und der Iran weitere 60 Tage lang über die strittigsten Punkte verhandeln. Danach wird die Unterzeichnung eines endgültigen Friedensvertrags erwartet.

Donald Trump betonte, dass das Abkommen dazu dienen werde, Frieden und Sicherheit in der Region zu stärken.

Donald TrumpUSAIranSchweizLibanon
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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