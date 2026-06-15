Will die Schweiz ihre Bevölkerung auf 10 Millionen begrenzen?

·17·Welt
Will die Schweiz ihre Bevölkerung auf 10 Millionen begrenzen?

In der Schweiz findet ein Referendum über eine Initiative zur Begrenzung der Bevölkerung auf 10 Millionen Menschen statt. Dieses Thema hat im politischen Leben des Landes für große Debatten gesorgt.

Befürworter der Initiative glauben, dass das Bevölkerungswachstum den Druck auf Verkehr, Wohnungsmarkt und natürliche Ressourcen erhöht. Sie betonen, dass diese Entscheidung für die ökologische Nachhaltigkeit wichtig sei.

Die Gegenseite argumentiert, dass eine solche Einschränkung negative Auswirkungen auf die Wirtschaft haben könnte, da der Schweizer Arbeitsmarkt stark auf hochqualifizierte Migranten angewiesen ist.

Analysten betrachten dieses Referendum als Teil der zunehmenden Debatten über Migration und Demografie in Europa.

SchweizEuropa
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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