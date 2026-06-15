Großbritannien schränkt soziale Medien für Kinder unter 16 Jahren ein

Die britische Regierung hat beschlossen, die Nutzung sozialer Medien für Kinder unter 16 Jahren einzuschränken.

Die neue Regelung soll im Frühjahr 2027 in Kraft treten. Die Beschränkungen gelten für Plattformen wie Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat, Facebook und X.

Messenger-Dienste wie WhatsApp und Signal sind von dem Verbot ausgenommen.

Soziale Netzwerke müssen Mechanismen zur Altersüberprüfung einführen, um zu verhindern, dass Kinder Konten eröffnen.

Zudem werden zusätzliche Sicherheitsbeschränkungen für Online-Spiele und bestimmte Internetdienste eingeführt.