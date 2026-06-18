Mann festgenommen, nachdem er 3-jährigen in Krokodilgehege in England geworfen haben soll

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Mann festgenommen, nachdem er 3-jährigen in Krokodilgehege in England geworfen haben soll

Ein Vorfall in einem Zoo in Zentralengland hat große öffentliche Aufmerksamkeit erregt. Ein dreijähriges Kind stürzte in ein Krokodilgehege und erlitt schwere Verletzungen.

Berichten zufolge ereignete sich der Vorfall in einem Zoo in der Nähe der Stadt Huntingdon. Strafverfolgungsbehörden und Rettungsdienste eilten nach Eingang der Meldung sofort zum Einsatzort.

Das verletzte Kind wurde schnellstmöglich ins Krankenhaus gebracht. Ärzte beschreiben den Zustand des Kindes als kritisch, aber stabil.

Die Ermittlungsbehörden haben einen 30-jährigen Mann im Zusammenhang mit dem Vorfall festgenommen. Gegen ihn wird wegen des Verdachts eines schweren Verbrechens ermittelt. Vorläufigen Informationen zufolge gab es keine vorherige Bekanntschaft zwischen der festgenommenen Person und dem Kind.

Die Strafverfolgungsbehörden befragen Zeugen, die zum Zeitpunkt des Vorfalls im Zoo waren. Zudem wird geprüft, ob Tiere an den Verletzungen des Kindes beteiligt waren.

Experten arbeiten derzeit daran, alle Details des Vorfalls zu klären. Die Ermittlungen dauern an, um die Fragen rund um das Ereignis zu beantworten.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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