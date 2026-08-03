Japan bewahrt 400 Jahre alte Tradition des Spinnenkampfs (Video)

In Japan wird ein Spinnenkampf-Wettbewerb mit einer über 400-jährigen Geschichte bis heute fortgeführt. Der Legende nach begründeten Samurai diese Tradition Ende des 16. Jahrhunderts zur Stärkung des Kampfgeistes und als Unterhaltung.

Zur Vorbereitung auf den Wettbewerb fangen Teilnehmer weibliche Spinnen und pflegen sie auf besondere Weise. Obwohl die Spinnen giftig sind, stellt ihr Gift keine ernsthafte Gefahr für Menschen dar.

Beim Wettkampf treffen die Spinnen auf einem speziellen Stab aufeinander. Die Spinne, die ihren Gegner zuerst beißt, in ein Netz einspinnt oder vom Stab stürzt, wird zum Sieger erklärt. Dieser ungewöhnliche Wettbewerb weckt nach wie vor Interesse als eine der alten Traditionen Japans.