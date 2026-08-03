11-jähriger US-Junge liest Hunden 100 Stunden vor und stellt Rekord auf

Der elfjährige Nehemiah Turner aus Florida, USA, hat mit seiner Tierliebe Aufmerksamkeit erregt. Seit zwei Jahren engagiert er sich ehrenamtlich im Programm „Pawsitive Reading“ der Jacksonville Humane Society und liest den Tieren im Tierheim laut vor.

Im Juni war Nehemiah das erste Kind des Programms, das 100 Lesestunden erreichte. Aus diesem Anlass erhielt er ein besonderes Zertifikat, das seinen 100-stündigen ehrenamtlichen Einsatz bestätigt.

Der Junge sagt, dass er besonders gern Hunden vorliest. Seiner Ansicht nach beruhigt eine ruhige Stimme die Tiere und hilft ihnen, sich im Tierheim wohler zu fühlen. Nehemiah hofft, dass die Hunde dadurch schneller neue, liebevolle Besitzer finden.

Auch Vertreter des Programms betonen, dass solche Beschäftigungen dazu beitragen, den Stress der Tiere zu reduzieren. Einer der Hunde, denen Nehemiah vorgelesen hat, war Hopper, der fast 400 Tage im Tierheim verbracht hatte. Der Junge las ihm bei jedem Besuch vor. Später fand Hopper ein neues Zuhause.

Lawrence Nicholas, Leiter der Jacksonville Humane Society, lobte Nehemiahs Initiative. Seine einfache, aber herzliche Geste inspiriere nicht nur die Tiere im Tierheim, sondern die gesamte Gemeinschaft, erklärte er.