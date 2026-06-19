Antike Villa bei Rom versetzt Wissenschaftler in Staunen

·28·Welt
Antike Villa bei Rom versetzt Wissenschaftler in Staunen

Im Gebiet Castel di Guido in der Nähe der italienischen Hauptstadt Rom wurden Überreste einer riesigen und luxuriösen Villa aus der Zeit des Römischen Reiches identifiziert. Der historische Fund weckt großes Interesse bei Archäologen und Experten.

Berichten zufolge informierten Anwohner im Februar dieses Jahres die Strafverfolgungsbehörden über verdächtige Aktivitäten in diesem Gebiet. Bei anschließenden Untersuchungen stellten die Carabinieri Spuren illegaler Ausgrabungen fest – nächtliche Aktivitäten, frisch ausgehobene Erde und den Einsatz nicht genehmigter Maschinen.

Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass eine Gruppe von Personen mit einem Bagger in das Gebiet eingedrungen war und ein unterirdisch verborgenes antikes Bauwerk erreichte. Obwohl die Grabungen schnell gestoppt wurden, führten genau diese Handlungen zur Entdeckung einer bisher unbekannten römischen Villa.

Archäologen konnten bisher ein zentrales Atrium, einen großen Saal mit einem Wasserbecken sowie einzigartige schwarz-weiße Mosaikböden freilegen. Es heißt, dass geometrische und pflanzliche Muster in den Mosaiken erhalten geblieben sind.

Vertreter des italienischen Kulturministeriums betonten, dass dieses Gebiet einst zur Siedlung Lorium gehörte, die häufig von römischen Kaisern besucht wurde. Daher könnte die gefundene Villa die Residenz wohlhabender Aristokraten der Oberschicht gewesen sein.

Bei den Ausgrabungen wurden auch Marmordekorationen, Skulpturenfragmente und Artefakte gefunden, die Silvanus, dem Schutzpatron der Natur in der römischen Mythologie, zugeordnet werden.

Behörden erklären, dass einige Teile des Bauwerks durch die illegalen Grabungen beschädigt wurden. Ob historische Wertgegenstände gestohlen wurden, ist derzeit noch unklar. Derzeit werden im Gebiet archäologische Untersuchungen fortgesetzt. Zukünftig werden Besucher die Möglichkeit haben, diese einzigartige historische Stätte nach vorheriger Anmeldung zu besichtigen.

RomItalienCastel di GuidoSilvanus
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Lukaschenko wird eine Kuh geschenkt, die 30 Liter Milch pro Tag gibtLukaschenko wird eine Kuh geschenkt, die 30 Liter Milch pro Tag gibtHeute, 22:19Geheimnisvolle blaue Wesen an den Küsten von Wales gesichtetGeheimnisvolle blaue Wesen an den Küsten von Wales gesichtetHeute, 22:16Im Jahr 1832 geborene Schildkröte lebt noch immer (Video)Im Jahr 1832 geborene Schildkröte lebt noch immer (Video)Heute, 20:01Sängerin wegen Auftritt ohne Hidschab zu 74 Peitschenhieben verurteiltSängerin wegen Auftritt ohne Hidschab zu 74 Peitschenhieben verurteiltHeute, 19:36Kurier verdiente 3 Millionen Dollar durch Prüfungen für StudentenKurier verdiente 3 Millionen Dollar durch Prüfungen für StudentenHeute, 17:59Geburtenrate in Kasachstan sinkt drastisch, neuer RekordGeburtenrate in Kasachstan sinkt drastisch, neuer RekordHeute, 17:44
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Erdrotation verlangsamt sich gefährlich: Wissenschaftler warnen
Erdrotation verlangsamt sich gefährlich: Wissenschaftler warnen
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
Ein Projekt, das die Welt in Staunen versetzt: Die erste Farm für tierfreie Fleischproduktion wurde eröffnet
Ein Projekt, das die Welt in Staunen versetzt: Die erste Farm für tierfreie Fleischproduktion wurde eröffnet
Ranking der weltweit führenden Goldproduzenten veröffentlicht
Ranking der weltweit führenden Goldproduzenten veröffentlicht
Rekordverdächtige heiße Jahre erwarten die Welt
Rekordverdächtige heiße Jahre erwarten die Welt
Ein seltener Blauer Mond erscheint diese Woche am Himmel
Ein seltener Blauer Mond erscheint diese Woche am Himmel
Ranking der Länder mit den schönsten Frauen bekannt gegeben
Ranking der Länder mit den schönsten Frauen bekannt gegeben