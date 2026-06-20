Fahrer in Indien schüttet Steine auf die Straße, um vor der Polizei zu fliehen

Ein Lkw-Fahrer in Indien beging eine gefährliche Tat, während er versuchte, der Verkehrspolizei zu entkommen. Berichten zufolge befuhr er die Gegenfahrbahn und schüttete absichtlich Steine aus seinem Fahrzeug, um die Verfolger abzulenken.

Infolgedessen wurde die Straße vorübergehend gesperrt und der Verkehrsfluss unterbrochen. Die am Einsatzort eingetroffenen Polizeibeamten waren gezwungen, die Straße mithilfe von Absperrbändern zu räumen, was zu einem Verkehrsstau führte.

Der Vorfall löste in den sozialen Netzwerken hitzige Diskussionen aus, wobei viele dieses Verhalten als extrem gefährlich und verantwortungslos bewerten. Derzeit laufen die Ermittlungen, um den geflohenen Fahrer zu identifizieren und festzunehmen.