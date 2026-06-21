Ausnahmezustand in Bolivien aufgrund von Massenprotesten ausgerufen

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Ausnahmezustand in Bolivien aufgrund von Massenprotesten ausgerufen

Der bolivianische Präsident Rodrigo Pas gab bekannt, dass infolge der anhaltenden Massenproteste im Land der Ausnahmezustand ausgerufen wurde.

Die Entscheidung wurde getroffen, um blockierte Straßen zu öffnen, den Verkehr wiederherzustellen und Probleme bei der medizinischen Versorgung der Bevölkerung zu beheben.

Der Präsident betonte, dass die Straßensperren den Arbeitsweg, den Schulbesuch, den Lebensmitteleinkauf und das tägliche Leben der Menschen ernsthaft beeinträchtigen.

„Der Ausnahmezustand wurde nicht eingeführt, um das normale Leben zu stören, sondern um es wiederherzustellen“, sagte Rodrigo Pas.

In Bolivien dauern die Proteste seit letztem Monat an. Die Demonstranten fordern den Rücktritt des Präsidenten, eine Überprüfung der Arbeitsbedingungen und die Aufhebung bestimmter Gesetze.

BolivienRodrigo Pas
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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