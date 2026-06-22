Ukraine bestätigt Angriff auf Militärwerk in Woronesch

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Ukraine bestätigt Angriff auf Militärwerk in Woronesch

Es wurde bekannt gegeben, dass das Werk „Sborka“ in Woronesch von einem Raketenangriff getroffen wurde. Der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine bestätigte, dass die Anlage mit hochpräzisen Marschflugkörpern angegriffen wurde.

Berichten zufolge war dieses Werk an der Herstellung von Transistoren, Dioden und Mikrochips für „Iskander“- und „Kalibr“-Raketen, Radaranlagen und S-400-Luftabwehrsysteme beteiligt.

Alexander Gusev, Gouverneur der Region Woronesch, teilte mit, dass die Produktionsstätte des Werks beschädigt wurde und drei Personen verletzt wurden.

Die ukrainische Seite betont, dass diese Anlage ein wichtiger Teil des russischen militärisch-industriellen Komplexes ist.

UkraineWoroneschIskanderKalibrAlexander Gussew
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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