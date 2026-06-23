Belgien erteilt Taliban-Vertretern Ein-Tages-Visa

Belgien hat fünf Vertretern der Taliban-Bewegung Ein-Tages-Visa erteilt. Dies teilte das belgische Außenministerium mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Visa nur auf belgischem Staatsgebiet und für einen Tag gültig sind.

Die Taliban-Vertreter werden an einem Treffen der Europäischen Union in Brüssel zu Fragen der Migration und der Abschiebung afghanischer Staatsbürger in ihre Heimat teilnehmen.

Aus Sicherheitsgründen wurde das Datum ihres Besuchs nicht offiziell bekannt gegeben. Einige Quellen berichten jedoch, dass die Visa für den 23. Juni erteilt wurden.

Bei dem Treffen wird voraussichtlich die Rückführung afghanischer Staatsbürger besprochen, die kein legales Aufenthaltsrecht in Europa haben und als Sicherheitsrisiko eingestuft werden.