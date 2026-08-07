Wende beim Rodri-Transfer: Barcelona hängt Real Madrid ab

Im Duell zwischen zwei traditionsreichen Rivalen des spanischen Fußballs hat sich eine unerwartete und spektakuläre Wende ergeben. Wie Goal.com berichtet, steht Manchester-City-Mittelfeldspieler Rodri kurz vor einem Wechsel zum FC Barcelona, obwohl zuvor erwartet worden war, dass er seine Karriere bei Real Madrid fortsetzt. Der Transfer könnte zu einem der spektakulärsten Deals der vergangenen Jahre werden und das Kräfteverhältnis in La Liga deutlich verändern. Goal.com berichtet .

Der spanische Rekordmeister galt als aussichtsreichster Kandidat, um den für seine starken Leistungen in der Nationalmannschaft und seine jüngsten Erfolge hoch gelobten Spieler in die Hauptstadt zu holen. Doch in den vergangenen Tagen änderte die Führung des FC Barcelona mit einem völlig unerwarteten und diskreten Vorstoß die Situation grundlegend. Nun wird erwartet, dass sich der als einer der besten defensiven Mittelfeldspieler der Welt geltende Fußballer für das Camp Nou entscheidet.

Vertragsbedingungen und Ablösesumme

Finanzielle Faktoren und die Vertragslaufzeit spielen bei diesem möglichen Transfer eine entscheidende Rolle. Da Rodris aktueller Vertrag bei Manchester City nur noch eine Saison läuft, befindet sich der Klub in einer schwierigen Lage. Zwar führt der englische Meister weiterhin Gespräche über eine Vertragsverlängerung, um den Mittelfeldspieler zu halten, doch die Situation hat sich zugespitzt.

Sollte der Deal zustande kommen, dürfte die Ablösesumme deutlich unter dem tatsächlichen Marktwert des Spielers liegen. Quellen zufolge ist der englische Klub bereit, Angebote von etwas mehr als 60 Millionen Pfund (81 Millionen US-Dollar) zu prüfen, um den Spieler im nächsten Jahr nicht ablösefrei zu verlieren. Eine solche Gelegenheit ist für jeden Topklub kaum abzulehnen.

Eine neue Phase der Rivalität

Die mögliche Verpflichtung Rodrís durch Barcelona sorgt in der spanischen Presse und in der gesamten Fußballwelt für intensive Diskussionen. Für die Fans von Real Madrid war dies ein echter Schock, da der Trainer und die Vereinsführung den Mittelfeldspieler als zentralen Bestandteil ihres Projekts gesehen hatten. Barcelonas diskretes, aber effektives Vorgehen hat erneut die Stärke des Klubs auf dem Transfermarkt gezeigt.

Eine offizielle Bekanntgabe steht zwar noch aus, doch die Gespräche zwischen den Parteien entwickeln sich von Einzelverhandlungen hin zu einer grundsätzlichen Einigung. Sollten alle Details erfolgreich geklärt werden, dürfte dieser Transfer das Kräfteverhältnis im spanischen Fußball langfristig verändern.