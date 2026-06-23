Einflussreiche Entdeckungen von Frauen, die die Welt veränderten

·55·Welt
Einflussreiche Entdeckungen von Frauen, die die Welt veränderten

Ein Blick in die Weltgeschichte zeigt, dass viele Frauen einen großen Beitrag zum Fortschritt der Menschheit geleistet haben. Ihre Entdeckungen sind auch heute noch ein fester Bestandteil unseres Lebens. Im Folgenden sprechen wir über diese großen Erfinderinnen und ihre wichtigen Neuerungen.

Hedy Lamarr (1942)

Ein klassisches Schwarz-Weiß-Porträt von Hedy Lamarr.

Hedy Lamarr ist bekannt als die Erfinderin, die die Grundlage für die Wi-Fi-, Bluetooth- und GPS-Technologien schuf, die wir heute täglich nutzen. Ihre Entdeckung gab der Entwicklung moderner Kommunikationssysteme einen großen Anstoß.

Josephine Cochrane (1886)

Josephine Cochrane und die von ihr erfundenen Spülmaschine sind nebeneinander dargestellt.

Josephine Cochrane erfand die Spülmaschine, ein wichtiges Gerät, das das Leben der Frauen erheblich erleichterte. Diese Neuerung war ein großer Schritt in der Automatisierung der Hausarbeit.

Marion Donovan (1951, patentiert)

Eine Collage aus einem Frauenporträt, Windeln und an einer Leine hängenden weißen Stoffen.

Marion Donovan gilt als die Erfinderin, die die Idee moderner Windeln für Kleinkinder vorantrieb und damit das Leben von Müttern wesentlich bequemer machte.

Mary Anderson (1903)

Ein Schwarz-Weiß-Foto einer lächelnden Frau und einem Teil eines klassischen Autos.

Mary Anderson erfand den Scheibenwischer für Autos. Diese Neuerung war von großer Bedeutung für die Erhöhung der Sicherheit der Fahrer.

Ada Lovelace (1843)

Ein Porträt von Ada Lovelace vor einem Hintergrund aus Programmiercode.

Ada Lovelace ist als die erste Programmiererin der Geschichte bekannt. Sie war die erste Person, die die Grundlagen der Computerprogrammierung wissenschaftlich erklärte.

Margaret Wilcox (1893)

Ein Frauenporträt und eine Zeichnung des Patents für eine Autoheizung aus dem Jahr 1893.

Margaret Wilcox erfand das Heizsystem für Autos, eine Technologie, die auch heute noch in Fahrzeugen weit verbreitet ist.

Hedy LamarrJosephine CochraneMary AndersonAda LovelaceMarion Donovan
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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