Einflussreiche Entdeckungen von Frauen, die die Welt veränderten

Ein Blick in die Weltgeschichte zeigt, dass viele Frauen einen großen Beitrag zum Fortschritt der Menschheit geleistet haben. Ihre Entdeckungen sind auch heute noch ein fester Bestandteil unseres Lebens. Im Folgenden sprechen wir über diese großen Erfinderinnen und ihre wichtigen Neuerungen.

Hedy Lamarr (1942)

Hedy Lamarr ist bekannt als die Erfinderin, die die Grundlage für die Wi-Fi-, Bluetooth- und GPS-Technologien schuf, die wir heute täglich nutzen. Ihre Entdeckung gab der Entwicklung moderner Kommunikationssysteme einen großen Anstoß.

Josephine Cochrane (1886)

Josephine Cochrane erfand die Spülmaschine, ein wichtiges Gerät, das das Leben der Frauen erheblich erleichterte. Diese Neuerung war ein großer Schritt in der Automatisierung der Hausarbeit.

Marion Donovan (1951, patentiert)

Marion Donovan gilt als die Erfinderin, die die Idee moderner Windeln für Kleinkinder vorantrieb und damit das Leben von Müttern wesentlich bequemer machte.

Mary Anderson (1903)

Mary Anderson erfand den Scheibenwischer für Autos. Diese Neuerung war von großer Bedeutung für die Erhöhung der Sicherheit der Fahrer.

Ada Lovelace (1843)

Ada Lovelace ist als die erste Programmiererin der Geschichte bekannt. Sie war die erste Person, die die Grundlagen der Computerprogrammierung wissenschaftlich erklärte.

Margaret Wilcox (1893)

Margaret Wilcox erfand das Heizsystem für Autos, eine Technologie, die auch heute noch in Fahrzeugen weit verbreitet ist.