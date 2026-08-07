Bayern München Besiegt Aston Villa Im Testspiel In Hongkong

Bayern München hat seine Saisonvorbereitungstour durch Asien mit einem Sieg beendet. Wie Goal.com berichtet, bezwangen die Deutschen Aston Villa aus England im Kai Tak Sports Park in Hongkong mit 2:1. Die Partie war für beide Teams eine wichtige Vorbereitung auf die neue Europapokalsaison und gab den Trainern die Möglichkeit, Probleme im Kader zu analysieren. Das berichtet Goal.com weiter .

Die Mannschaft von Vincent Kompany übernahm von Beginn an die Kontrolle über den Ball und zeigte sich auf dem Platz überlegen. Der Bundesliga-Gigant agierte in seinem letzten Testspiel in Asien deutlich frischer und zielstrebiger. Gegen Ende der ersten Halbzeit zahlte sich der Druck der Münchner aus und die Führung fiel.

Die Tore von Min-Jae Kim und Luis Díaz

In der 37. Minute stieg der südkoreanische Verteidiger Min-Jae Kim nach einer Ecke hoch und traf mit einem präzisen Kopfball. Sein sehenswertes Tor brachte die Deutschen mit einer Führung in die Halbzeitpause. Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich das Spielbild kaum, und Bayern baute seine Führung mit einem weiteren Treffer aus.

In der 73. Minute bewies der eingewechselte Luis Díaz erneut, dass er in Kompanys taktischem System zu einer wichtigen Figur wird. Der ehemalige Flügelspieler des FC Liverpool fand nahe dem Strafraum eine freie Zone, erhöhte auf 2:0 und verschaffte seiner Mannschaft einen komfortablen Vorsprung.

Manuel Neuers Glanzparaden

Nach dem 2:0 durch Bayern wurde die Mannschaft von Unai Emery aktiver und versuchte, die Partie zu drehen. Sieben Minuten vor dem Ende nahm João Gomes aus 16 Metern Maß und traf mit einem kraftvollen, präzisen Schuss ins von Manuel Neuer gehütete Tor. Damit verkürzte er den Rückstand.

Nach Gomes’ Treffer verstärkte der englische Klub seine Angriffsbemühungen und drängte auf den Ausgleich. Zwei Minuten später setzte Tammy Abraham aus kurzer Distanz einen wuchtigen Kopfball aufs Tor, doch der erfahrene Torhüter Manuel Neuer bewahrte seine Mannschaft mit einer starken Parade vor dem sicheren Ausgleich.

Trotz der schwierigen Schlussphase behauptete Bayern den Vorsprung und feierte den dritten Sieg in Folge in der Saisonvorbereitung. Für Aston Villa war es die dritte Niederlage in den letzten sechs Testspielen. Dies zeigt, dass Cheftrainer Unai Emery bis zum Beginn der Pflichtspiele noch viel Arbeit vor sich hat, um die Mannschaft zu verbessern.