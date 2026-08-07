Derby d'Italia: Kerim Alajbegovic könnte für Juventus debütieren

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Derby d'Italia: Kerim Alajbegovic könnte für Juventus debütieren

Italienische Klubs treffen im Rahmen der Saisonvorbereitung in Perth aufeinander. Das Duell hat für die Fans eine besondere Bedeutung, da Kerim Alajbegovic, das neue talentierte Mitglied der Turiner Mannschaft, voraussichtlich zum Einsatz kommt. Laut Sky könnte der junge bosnische Fußballer in der Startelf beginnen oder als Einwechselspieler seine Fähigkeiten zeigen. Goal.com berichtet darüber.

Dem Vernehmen nach wechselte der 2007 geborene Flügelspieler für 30 Millionen Euro zu Juventus. Die Vereinbarung sieht zudem zusätzliche Zahlungen und Bonuszahlungen vor. Cheftrainer Luciano Spalletti dürfte im bevorstehenden Spiel seine traditionelle 4-2-3-1-Formation einsetzen. Gegenüber der Mannschaft, die im vorherigen Spiel gegen Chelsea gewann, werden mehrere Änderungen erwartet.

Änderungen in der Aufstellung und taktische Pläne

Laut der voraussichtlichen Startelf wird Michele Di Gregorio das Tor hüten. Pierre Kalulu und Andrea Cambiaso sollen auf den Außenbahnen der Abwehr spielen, während Bremer und Teun Koopmeiners voraussichtlich das Zentrum bilden. Manuel Locatelli und Douglas Luiz werden im defensiven Mittelfeld erwartet.

Im Angriff soll das junge Talent Kerim Alajbegovic von Weston McKennie und Francisco Conceição unterstützt werden. Auf der Mittelstürmerposition dürfte Jonathan David im Konkurrenzkampf mit Randal Kolo Muani in der Startelf stehen. Diese Änderungen sind ein wichtiger Schritt, um die neuen Ideen des Trainers zu erproben.

Die Einschätzung von Sergej Barbarez

Sergej Barbarez, Nationaltrainer von Bosnien und Herzegowina, bewertete den Transfer des jungen Spielers in einem Interview mit der Gazzetta dello Sport sehr positiv. Seiner Ansicht nach ist der Wechsel zu einem Spitzenklub wie Juventus ein großer Erfolg in der Karriere eines Spielers und eine angemessene Anerkennung seiner Arbeit.

Barbarez betonte in seiner Erklärung Folgendes:

  • Kerim gilt als einer der talentiertesten jungen Spieler unseres Landes.
  • Er verfügt über außergewöhnliche Technik, großes Selbstvertrauen am Ball und die Mentalität, die man braucht, um ein Champion zu werden.
  • Seine größte Stärke ist sein ausgeprägter Wille, jeden Tag zu lernen und sich weiterzuentwickeln.
Nach Ansicht des Trainers ist es für den Spieler wichtig, geduldig zu bleiben und kontinuierlich zu arbeiten, da er noch jung ist. Wenn Kerim seine Ruhe und Konzentration bewahrt, besteht kein Zweifel daran, dass er für Luciano Spalletti zu einem unverzichtbaren Spieler werden kann.

JuventusInterKerim AlajbegovicLuciano SpallettiSerie A
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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