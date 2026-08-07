Neue kostenlose Erweiterung für das legendäre Quake veröffentlicht

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Neue kostenlose Erweiterung für das legendäre Quake veröffentlicht

Das legendäre Videospiel Quake hat anlässlich seines 30. Jubiläums eine umfangreiche offizielle und völlig kostenlose Erweiterung erhalten. Wie ixbt.com berichtet, handelt es sich nicht um ein Fanprojekt, sondern um ein offizielles DLC, das vom Team von MachineGames in Zusammenarbeit mit id Software entwickelt wurde. Darüber berichtet Ixbt.com berichtet .

Die Erweiterung mit dem Titel Dawn of the Machine bietet Spielern 19 neue Level. Außerdem umfasst die Erweiterung neue Gegner, Waffen und eine spezielle Karte für den Deathmatch-Modus.

Gameplay und neue Mechaniken

Das neue DLC zeichnet sich durch sein einzigartiges Leveldesign aus. Insbesondere kommt in der Erweiterung eine zyklische Levelstruktur zum Einsatz, bei der aktuelle Aktionen später besuchte Gebiete verändern können.

Gleichzeitig können Spieler spezielle Runen sammeln, die zuvor unzugängliche Wege, Begegnungen und Geheimnisse enthüllen. Dadurch wird das Gameplay abwechslungsreicher und attraktiver für wiederholtes Durchspielen.

Verfügbarkeit und Vertriebsbedingungen

Die Erweiterung ist für alle derzeitigen Besitzer des Spiels auf PCs und Konsolen völlig kostenlos erhältlich. Dieses Jubiläumsupdate ermöglicht es Fans des legendären Shooters erneut, die klassische Atmosphäre mit neuen Mechaniken zu erleben.

QuakeMachineGamesid SoftwarePC-SpieleKostenloses DLC
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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