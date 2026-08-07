Mutter in Norwegen wegen ungewöhnlichen Namens für ihren Sohn inhaftiert

In Norwegen wurde eine kinderreiche Mutter wegen des ungewöhnlichen Namens, den sie für ihren Sohn gewählt hatte, zu einer Haftstrafe verurteilt. Darüber berichtete RIA Novosti .

Berichten zufolge hatte Kirsti Larsen vor der Geburt ihres dreizehnten Kindes einen Traum. Ihren Angaben zufolge riet ihr eine Stimme, die sie im Traum hörte, ihren zukünftigen Sohn Brij (Bridge — aus dem Englischen übersetzt „Brücke“) zu nennen. Daraufhin beschloss die Frau, die hebräische Entsprechung des Wortes, den Namen Gesher , zu wählen.

Die norwegischen Behörden erlaubten jedoch nicht, dem Kind diesen Namen zu geben. Ihrer Auffassung nach sei der Name für das Land zu „fremdartig“ und könne gemäß der geltenden Gesetzgebung das künftige Leben des Kindes negativ beeinflussen.

Die Frau war mit der Entscheidung nicht einverstanden und versuchte, sie vor Gericht aufheben zu lassen. Das Gericht wies ihre Klage jedoch ab und verhängte eine Geldstrafe von etwa 1.600 Kronen (168 US-Dollar). Kirsti Larsen weigerte sich, die Geldstrafe zu bezahlen.

„Wenn wir die Geldstrafe bezahlt hätten, hätten wir damit unsere Schuld eingestanden“, sagte die Frau.

Da die Geldstrafe nicht bezahlt wurde, ersetzte das Gericht sie durch eine zweitägige Haftstrafe.

Zur Einordnung: Norwegens Gesetze zur Namensgebung wurden im 19. Jahrhundert verabschiedet. Sie geben staatlichen Behörden das Recht, Namen abzulehnen, die als potenziell schädlich für die Zukunft eines Kindes oder als unpassend angesehen werden.