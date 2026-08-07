Chirurgen schützen Patienten während Erdbeben mit ihren Körpern (Video)

Die Selbstlosigkeit der Ärzte während des Erdbebens der Stärke 7,1, das Japans Präfektur Kumamoto erschütterte, fand große Anerkennung. Trotz der starken Erschütterungen während der Operation ließen die Chirurgen den Patienten nicht allein und schützten ihn mit ihren eigenen Körpern.

Der Vorfall ereignete sich Berichten zufolge am 28. Juli in einem Krankenhaus in Yatsushiro. Als das Erdbeben begann, gerieten die medizinischen Geräte im Operationssaal ins Wanken und begannen, sich zu verschieben. Auf Aufnahmen der Überwachungskameras ist zu sehen, wie die Ärzte den Patienten mit ihren Körpern abschirmen und gleichzeitig die sich bewegenden Geräte festhalten. Trotz der starken Erschütterungen setzte der leitende Chirurg die Operation fort.

Nach Angaben des Krankenhauses wurden zum Zeitpunkt des Erdbebens insgesamt vier Operationen in der medizinischen Einrichtung durchgeführt. Alle wurden erfolgreich beendet; weder die Patienten noch das medizinische Personal erlitten Verletzungen.

Videos des Vorfalls verbreiteten sich in den sozialen Medien und viele Nutzer würdigten die berufliche Hingabe und den Mut der Ärzte.