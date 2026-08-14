Wasserstoffauto erreicht 653 km/h und stellt Rekord auf

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Wasserstoffauto erreicht 653 km/h und stellt Rekord auf

Der berühmte britische Rennfahrer Andy Green hat mit einem Auto mit wasserstoffbetriebenem Verbrennungsmotor eine Geschwindigkeit von 653,9 km/h erreicht und damit einen neuen Weltrekord aufgestellt. Der Rekord wurde auf den Bonneville-Salzflächen im US-Bundesstaat Utah erzielt.

Das neue Ergebnis lag mehr als doppelt so hoch wie der bisherige Rekord von 298,5 km/h. Das 9,75 Meter lange Auto wurde vom Unternehmen JCB entwickelt. Seine beiden Wasserstoffmotoren erzeugen zusammen 1600 PS.

Das Projekt zielte nicht nur auf hohe Geschwindigkeit ab, sondern auch darauf, die Möglichkeiten von Motoren zu demonstrieren, die Wasserstoff als Kraftstoff nutzen. In dieser Hinsicht war der neue Rekord auch ein wichtiger Test für Technologien auf Basis umweltfreundlicher Kraftstoffe.

Der 64-jährige Andy Green gilt als erfahrener Sportler im Bereich der Geschwindigkeitsrekorde. 1997 durchbrach er im Düsenfahrzeug Thrust SSC mit 1228 km/h die Schallmauer. Dieser absolute Landgeschwindigkeitsrekord wurde bis heute nicht gebrochen.

Andy GreenBonneville Salt FlatsUtahJCBThrust SSC
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