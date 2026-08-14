Temurxo‘ja Abduxoliqov erleidet schweren Verlust in der Familie

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Temurxo‘ja Abduxoliqov erleidet schweren Verlust in der Familie

Es wurde bekannt, dass der Sohn von Temurxo‘ja Abduxoliqov vorzeitig verstorben ist. Championat.asia berichtete darüber.

Das Team von Zamin.uz spricht Temurxo‘ja Abduxoliqov, seiner Familie und seinen Angehörigen anlässlich dieses schweren Verlusts sein tiefstes Beileid aus.

Angesichts eines solchen Schicksalsschlags fehlen die Worte. Möge der Verstorbene in Frieden ruhen und mögen seine Angehörigen Kraft und Geduld finden.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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