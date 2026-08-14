Sony Xperia 1 VIII Smartphone Verkauft Sich Trotz Hohem Preis Gut

Der japanische Technologiekonzern Sony hat mitgeteilt, dass sich sein neues Flaggschiff Xperia 1 VIII besser als erwartet verkauft. Obwohl der Preis des Geräts deutlich über dem der Vorgängergeneration liegt, bleibt das Interesse der Nutzer hoch. Dies berichtete Ixbt.com berichtet .

In einem Interview mit ITmedia Mobile betonten die Sony-Vertreter Shohati Ike und Eri Kitadzava, dass das Unternehmen die Rückmeldungen seiner Kunden aufmerksam verfolgt. Ihren Angaben zufolge verkauft sich das neue Flaggschiff nicht nur auf dem Heimatmarkt, sondern auch in europäischen Ländern erfolgreich.

Höherer Preis und Erfolg in Europa

Auf dem japanischen Markt kostet das Sony Xperia 1 VIII mehr als 200.000 Yen. In Europa wird das Gerät in der Basismodellvariante mit 12/256 GB Speicher für 1500 Euro beziehungsweise 1400 Pfund Sterling angeboten.

Dennoch hat der Preisanstieg laut ixbt.com keine negativen Auswirkungen auf das Verkaufsvolumen. In Europa sind die Verkäufe deutlich gestiegen, weil die Direktvertriebskanäle für Endkunden ausgebaut wurden.

Kamera und Nutzerpräferenzen

Um die Fotofunktionen des Smartphones zu verbessern, mussten die Ingenieure das Kameramodul neu entwickeln. Der neue Ansatz ermöglichte den Einbau eines größeren Teleobjektivs. Dafür verzichtete Sony auf seinen variablen Zoommechanismus und entschied sich für ein Objektiv mit einer festen Brennweite von 70 mm.

Außerdem wurde betont, dass die regelmäßigen Umfragen des Unternehmens eine wichtige Rolle bei der Produktentwicklung spielen. Laut einer Befragung von Käufern gehört die Unterstützung von microSD-Speicherkarten zu den wichtigsten Faktoren bei der Gerätewahl.

Die Sony-Vertreter ergänzten, dass der microSD-Steckplatz und der 3.5 mm Anschluss für herkömmliche Kopfhörer zu einem festen Bestandteil der Marke geworden sind. Diese Vorteile und die hochwertigen Kameras sorgen für eine hohe Nutzerzufriedenheit.