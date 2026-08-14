Im Ozean lebt ein Lebewesen, das seinen „Lebenszyklus zurückdrehen“ kann

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Im Ozean lebt ein Lebewesen, das seinen „Lebenszyklus zurückdrehen“ kann

In den Ozeanen gibt es zahlreiche Lebewesen, die die menschliche Vorstellungskraft verblüffen können. Doch unter ihnen gibt es eine Art, die für ihre Fähigkeit bekannt ist, ihren Lebenszyklus scheinbar „zurückzudrehen“. Die Rede ist von Turritopsis dohrnii — einem winzigen Lebewesen, das als „unsterbliche Qualle“ bezeichnet wird.

Das Außergewöhnliche an dieser Qualle ist, dass sie ihren normalen Lebenszyklus unter schwierigen Bedingungen umkehren kann. Bei Stress durch Verletzungen oder Hunger verwandelt sie sich beispielsweise von einer erwachsenen Qualle zurück in das junge Polypenstadium. Aus diesem Stadium entwickelt sich anschließend wieder eine neue Qualle.

Dieser Prozess unterscheidet sich grundlegend vom normalen Altern. Einige spezialisierte Zellen der Qualle können ihre Eigenschaften verändern und sich in andere Zelltypen umwandeln. In der Wissenschaft wird dieser Prozess Transdifferenzierung genannt. Dadurch kann das Lebewesen seinen Lebenszyklus neu beginnen.

Deshalb bezeichnen Wissenschaftler Turritopsis dohrniials biologisch „unsterblich“. Das bedeutet jedoch nicht, dass sie niemals sterben kann. Die Qualle kann durch Krankheiten, Angriffe von Fressfeinden oder andere äußere Gefahren verenden. Mit „Unsterblichkeit“ ist vor allem ihre Fähigkeit gemeint, das Ende ihres Lebenszyklus durch Alterung zu vermeiden.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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