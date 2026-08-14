Apples Jubiläums-Smartphone: Erste Details zum iPhone 20 Pro

Apple arbeitet weiter an seinen künftigen Flaggschiff-Geräten, und Insider haben erste spannende Informationen zur nächsten Gadget-Generation geteilt. Wie ixbt.com berichtet, hat der bekannte Insider Digital Chat Station Details zu den technischen Daten und dem Designkonzept der kommenden iPhone-20-Pro-Reihe enthüllt. Darüber berichtet Ixbt.com.

Den Informationen zufolge werden das iPhone 20 Pro und das iPhone 20 Pro Max intern angeblich unter den Codenamen V73 und V74 entwickelt. Daten aus der Lieferkette zeigen, dass die physischen Abmessungen der Displays der neuen Smartphones etwas größer ausfallen, während das Seitenverhältnis der Geräte insgesamt unverändert bleibt.

Innovatives, an allen vier Seiten gebogenes Display

Als wichtigstes Merkmal der kommenden Jubiläums-Smartphones gilt ein grundlegend neues Designkonzept. Dem Insider zufolge werden die Geräte mit einem „an allen vier Seiten gebogenen, randlosen Display“ ausgestattet. Dieser Ansatz könnte die bestehenden Designstandards im Flaggschiff-Markt vollständig verändern.

Experten erklären, dass diese Technologie auf der Kombination eines vollständig flachen 2D-Displays und speziell entwickelten Schutzglases basiert. Dank der besonderen Struktur des Schutzglases und seiner optischen Lichtbrechungseigenschaften entsteht beim Nutzer der Eindruck, dass überhaupt keine Displayränder vorhanden sind.

Harmonie von Design und Software

Die neuen technologischen Lösungen sollen nicht nur das Erscheinungsbild, sondern auch das Nutzungserlebnis auf eine neue Ebene heben. Den Angaben des Insiders zufolge wird dieses besondere Design in Kombination mit Apples spezieller Liquid-Glass-Oberfläche eine äußerst beeindruckende Wirkung erzeugen.

Apple hält das offizielle Präsentationsdatum und weitere technische Details dieser Geräte derzeit geheim. Solche durchgesickerten Informationen aus der Lieferkette deuten jedoch darauf hin, dass sich das Unternehmen auf eine weitere wichtige Designentwicklung im Mobilgerätemarkt vorbereitet.