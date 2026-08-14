In Indien erwacht eine „Leiche“ in einem See unerwartet zum Leben (Video)

·10·Welt
In Indien erwacht eine „Leiche“ in einem See unerwartet zum Leben (Video)

In der indischen Stadt Hanamkonda versetzte ein Mann, der fast fünf Stunden lang regungslos in einem See lag, die Anwohner in Aufregung. Diejenigen, die ihn sahen, glaubten, er sei gestorben, und verständigten sofort die Polizei.

Als die Einsatzkräfte am Ort des Geschehens eintrafen und den Mann an der Hand packten, um ihn ans Ufer zu ziehen, geschah etwas Unerwartetes: Er stand plötzlich auf.

Wie sich herausstellte, hatte der Mann den ganzen Tag gearbeitet und war völlig erschöpft. Er war zur Abkühlung in den See gestiegen und im Wasser eingeschlafen. Deshalb lag er so lange regungslos da.

Nachdem festgestellt worden war, dass der Mann lebte, atmeten die Polizisten und die am Ort versammelten Menschen erleichtert auf. Ein Video des Vorfalls verbreitete sich in den sozialen Medien und sorgte bei den Nutzern für zahlreiche Scherze.

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

200 Eidechsen im Koffer eines Mannes in Tokio entdeckt200 Eidechsen im Koffer eines Mannes in Tokio entdecktHeute, 12:06Provokation im Livestream: Kasachstan weist russischen Streamer ausProvokation im Livestream: Kasachstan weist russischen Streamer ausHeute, 12:04Trump wird wieder müde: Aufnahmen aus dem Weißen Haus sorgen online für AufsehenTrump wird wieder müde: Aufnahmen aus dem Weißen Haus sorgen online für AufsehenHeute, 11:56Katzen und Hunde werden jetzt registriert: Kasachstan stellt digitale Pässe für Katzen ausKatzen und Hunde werden jetzt registriert: Kasachstan stellt digitale Pässe für Katzen ausHeute, 11:5135 Messerstiche: Urteil in einem Fall gefällt, der Kasachstan erschütterte35 Messerstiche: Urteil in einem Fall gefällt, der Kasachstan erschütterteHeute, 09:08Milliardär erzog seinen Sohn absichtlich arm: Der erstaunliche Grund!Milliardär erzog seinen Sohn absichtlich arm: Der erstaunliche Grund!Heute, 06:21
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert