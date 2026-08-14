In Indien erwacht eine „Leiche“ in einem See unerwartet zum Leben (Video)

In der indischen Stadt Hanamkonda versetzte ein Mann, der fast fünf Stunden lang regungslos in einem See lag, die Anwohner in Aufregung. Diejenigen, die ihn sahen, glaubten, er sei gestorben, und verständigten sofort die Polizei.

Als die Einsatzkräfte am Ort des Geschehens eintrafen und den Mann an der Hand packten, um ihn ans Ufer zu ziehen, geschah etwas Unerwartetes: Er stand plötzlich auf.

Wie sich herausstellte, hatte der Mann den ganzen Tag gearbeitet und war völlig erschöpft. Er war zur Abkühlung in den See gestiegen und im Wasser eingeschlafen. Deshalb lag er so lange regungslos da.

Nachdem festgestellt worden war, dass der Mann lebte, atmeten die Polizisten und die am Ort versammelten Menschen erleichtert auf. Ein Video des Vorfalls verbreitete sich in den sozialen Medien und sorgte bei den Nutzern für zahlreiche Scherze.