Footballspieler trainiert fast eine Stunde lang mit Schlange im Helm

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Footballspieler trainiert fast eine Stunde lang mit Schlange im Helm

Ein Schulfootballspieler in Maumelle im US-Bundesstaat Arkansas erfuhr erst später, dass während des Trainings ein unerwarteter und gefährlicher „Gast“ mit ihm auf dem Spielfeld gewesen war.

Der Vorfall ereignete sich am 6. August während des Footballtrainings an der Maumelle High School. Nach den Aufwärmübungen bemerkte der Schüler eine ungewöhnliche Bewegung in seinem Helm. Daraufhin zeigte er die Kopfbedeckung dem Defensivtrainer.

Bei der Untersuchung des Helminneren wurde eine etwa 60 Zentimeter lange Schlange entdeckt, die sich hinter der Polsterung versteckt hatte. Experten bestätigten später, dass es sich um eine giftige Baumwollmaulotter, auch Wassermokassin genannt, handelte, die in Arkansas vorkommt.

Besonders erstaunlich ist, dass der Spieler den Helm fast eine Stunde lang getragen hatte, bevor er bemerkte, dass sich die Schlange darin befand. Dennoch biss sie ihn nicht. Chris Davis, Leiter der Tierschutzbehörde von Maumelle, bezeichnete es als großes Glück, dass der Spieler einem Biss entgangen war.

Auch die Entfernung der Schlange aus dem Helm war nicht einfach. Da sie sich zwischen der Innenpolsterung festgesetzt hatte, mussten die Spezialisten Wasser in den Helm gießen, um sie herauszubekommen. Anschließend wurde die Schlange vorsichtig entfernt und den Mitarbeitern der Tierschutzbehörde übergeben.

Später wurde die Schlange in ein Waldgebiet weiter entfernt vom Schulgelände gebracht und in der Natur freigelassen. Der Footballspieler setzte einen anderen Helm auf und trainierte weiter.

ArkansasMaumelleChris Davis
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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