Wildelefant „stiehlt“ Obst aus einem Auto in Thailand

Im thailändischen Gebiet Khao Yai überraschte ein wilder Elefant die Menschen mit einem ungewöhnlichen „Diebstahl“ auf einem Parkplatz. Der Elefant näherte sich einem der Autos und ließ sich trotz der Versuche, ihn zu vertreiben, nicht zurückdrängen.

Er zerbrach die Autoscheibe, fand das Obst im Innenraum und begann ganz entspannt zu fressen. Obwohl Umstehende versuchten, ihn aufzuhalten, wollte der Elefant seine „Beute“ nicht aufgeben.

Zeugen bezeichneten den Vorfall scherzhaft als „ungewöhnlichsten Diebstahl des Jahres“. Nachdem er sich am Obst satt gefressen hatte, verließ der Elefant den Ort, als wäre nichts geschehen.