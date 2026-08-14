Apple nimmt Computerproduktion in den USA auf

Eine neue große Produktionsstätte des Technologiekonzerns Apple in den USA hat ihren Betrieb aufgenommen. Das in Houston, Texas, eröffnete Werk ist ein wichtiger Schritt zur Stärkung der heimischen Lieferkette und zur direkten Produktion von Mac-Computern in den Vereinigten Staaten. Ixbt.com berichtet darüber.

Laut ixbt.com wurde die neue Anlage „Centr peredovogo proizvodstva“ (AMC) genannt. An der Eröffnungszeremonie nahm Apple-Chef Tim Cook persönlich teil. Ihm zufolge investierte Apple Hunderte Millionen Dollar in das Projekt, schloss die Bauarbeiten in nur — weniger als neun Monaten — ab und begann mit dem Versand der ersten Produkte.

Künstliche Intelligenz und neue Server

In dem rund 1.858 Quadratmeter großen Zentrum werden bereits Server für die künstlichen Intelligenzsysteme des Unternehmens montiert. Diese technologische Infrastruktur wird eine zentrale Rolle beim Ausbau der künftigen intelligenten Funktionen von Apple spielen.

Die Fachleute am Standort in Houston werden nicht nur Technologien für den eigenen Bedarf entwickeln, sondern auch eng mit anderen lokalen Unternehmen und Unternehmern zusammenarbeiten. Sie werden Firmen bei der Einführung moderner intelligenter Produktionsmethoden unterstützen.

Mac mini und der Anteil der Inlandsproduktion

Nach den Plänen soll in dem Werk bis zum Ende dieses Jahres auch die Montage der beliebten Mac mini Computer anlaufen. Damit erweitert Apple die Fertigung seiner Produkte innerhalb der USA und stärkt seine Bedeutung für die lokale Wirtschaft weiter.

Die Initiative ist eine logische Fortsetzung des im August 2025 in Detroit gestarteten Programms Apple Manufacturing Academy. Das Bildungs- und Praxiszentrum hat seitdem fast 1.000 amerikanischen Unternehmen geholfen, Technologien für Automatisierung, künstliche Intelligenz und intelligente Qualitätskontrolle einzuführen.