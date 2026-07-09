Nach einem Drohnenangriff auf die russische Region Omsk lösten Berichte, wonach diese vom kasachischen Territorium aus gestartet worden seien, eine breite Diskussion aus. Das kasachische Außenministerium wies diese Behauptungen jedoch entschieden zurück und bezeichnete sie als grundlose Anschuldigungen ohne jegliche Beweise.

Es stellte sich heraus, dass nach dem Angriff auf die Region Omsk einige russische Medien und Experten spekulierten, die Drohnen könnten von kasachischem Gebiet aus gestartet sein. Solche Vermutungen stützten sich hauptsächlich auf die Tatsache, dass die Region Omsk an Kasachstan grenzt.

Das Außenministerium Kasachstans reagierte auf diese Informationen und erklärte, dass die verbreiteten Behauptungen nicht der Wahrheit entsprechen und durch keine glaubwürdigen Beweise belegt sind.

In der Erklärung des Ministeriums wurde betont, dass solche Berichte als grundlose Versuche gewertet werden, die strategische Partnerschaft und die traditionell freundschaftlichen Beziehungen zwischen Kasachstan und Russland zu untergraben.

Das offizielle Astana erinnerte erneut daran, dass die Außenpolitik des Landes auf den Prinzipien der guten Nachbarschaft, des gegenseitigen Respekts und der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten basiert. Zudem wurde festgehalten, dass Kasachstan die Normen des Völkerrechts und internationale Sicherheitsverpflichtungen strikt einhält.

In der Erklärung wurde zudem ausdrücklich betont, dass Kasachstan nicht zulässt, dass sein Territorium, sein Luftraum oder seine Infrastruktur für militärische Aktionen gegen andere Staaten genutzt werden.

Abschließend rief das Außenministerium Medien und die Öffentlichkeit dazu auf, sich nur auf offiziell bestätigte Informationen zu verlassen und keine ungeprüften Nachrichten zu verbreiten.