Tragödie in der Stadt, die 20 Prozent der weltweiten Schuhe produziert

·154·Welt
Tragödie in der Stadt, die 20 Prozent der weltweiten Schuhe produziert

Am 9. Juli brach in einer großen Schuhfabrik in Jinjiang in der chinesischen Provinz Fujian ein schweres Feuer aus. Nach vorläufigen Informationen sind infolge dieses tragischen Vorfalls mindestens 28 Menschen ums Leben gekommen. Da die Rettungsarbeiten noch andauern, könnte die Zahl der Opfer weiter steigen. Dies berichtete die BBC .

Die lokale Xinhua Nachrichtenagentur zeigte in Aufnahmen, wie dichter schwarzer Rauch aus dem Fabrikgebäude aufstieg und einige Mitarbeiter in der Hoffnung auf Rettung auf dem Dach festsaßen. Nach der Meldung des Feuers wurden Hunderte Feuerwehrleute und Rettungskräfte zum Einsatzort entsandt.

Chinas Präsident Xi Jinping gab eine Erklärung zu der Tragödie ab und drückte sein tiefes Bedauern über die zahlreichen Todesopfer aus. Er ordnete zudem eine umfassende Untersuchung der Brandursachen an, um die Verantwortlichen zu ermitteln und sie gesetzlich streng zur Rechenschaft zu ziehen.

Die Stadt Jinjiang in der Provinz Fujian ist weltweit als „Schuhhauptstadt“ Chinas bekannt. Offiziellen Daten zufolge werden fast 20 Prozent der weltweit produzierten Sportschuhe genau in dieser Stadt hergestellt. Daher gilt die Region als eines der größten Industriezentren des Landes.

Nach ersten Informationen begann das Feuer gegen 12:00 Uhr Ortszeit in der Huiteng Footwear Fabrik . Sofort nach dem Vorfall trafen Hunderte Rettungskräfte und Feuerwehrausrüstung am Ort des Geschehens ein. Mehr als 200 Personen wurden aus der Fabrik in Sicherheit gebracht. Genaue Angaben zur Zahl der Verletzten wurden bisher nicht veröffentlicht.

Ersten Ermittlungsergebnissen zufolge könnte das Feuer im ersten Stock der Fabrik ausgebrochen sein. Da in diesem Bereich leicht entflammbare Materialien und Rohstoffe für die Produktion gelagert wurden, breitete sich das Feuer in kürzester Zeit auf das gesamte Gebäude aus.

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Ukraine nähert sich Raketentests: Erklärung erwähnt auch MoskauUkraine nähert sich Raketentests: Erklärung erwähnt auch MoskauGestern, 23:48Friedensvorschläge abgelehnt: Putin bereitet neue Offensive vorFriedensvorschläge abgelehnt: Putin bereitet neue Offensive vorGestern, 21:35Muhammad ist erneut der beliebteste Name in EnglandMuhammad ist erneut der beliebteste Name in EnglandGestern, 20:32Erdogan überreichte nach dem Gipfel ein ungewöhnliches Geschenk: Europäische Staatschefs hatten Probleme bei der AufbewahrungErdogan überreichte nach dem Gipfel ein ungewöhnliches Geschenk: Europäische Staatschefs hatten Probleme bei der AufbewahrungGestern, 18:36Mann mit Sofa aus dem 12. Stock geweht: Tornado-Horror in ChinaMann mit Sofa aus dem 12. Stock geweht: Tornado-Horror in ChinaGestern, 18:35Fall der in Buchara getöteten indischen Studentin auch in Indien eröffnetFall der in Buchara getöteten indischen Studentin auch in Indien eröffnetGestern, 18:26
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
63-jährige Frau wird zum ersten Mal Mutter
63-jährige Frau wird zum ersten Mal Mutter
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus