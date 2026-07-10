Abnehmmittel im Wert von 1,3 Millionen Dollar in Großbritannien mysteriös gestohlen

·29·Welt
Abnehmmittel im Wert von 1,3 Millionen Dollar in Großbritannien mysteriös gestohlen

In Großbritannien wurden drei Kriminelle wegen des Diebstahls von beliebten 1,3 Millionen Dollar (944.544 Pfund Sterling) an Mounjaro Abnehmmitteln aus einem pharmazeutischen Zentrum zu Haftstrafen verurteilt. Dies berichtete The Telegraph .

Den Ermittlungen zufolge der 55-jährige Mark Harding, der 59-jährige Robert Townsend und der 44-jährige Peter Costello drangen am 24. Januar über das Belüftungssystem in eine pharmazeutische Einrichtung in St Albans, Hertfordshire, ein, brachen in einen Kühlraum ein und entwendeten die Medikamente.

Am 8. Juli verurteilte Richter Jonathan Mann alle drei Angeklagten zu 5 Jahren und 3 Monaten Haft. Vor Gericht gezeigte Videos belegten, dass sie einige Überwachungskameras mit schwarzer Farbe besprüht hatten.

Den Ermittlungen zufolge war das Verbrechen akribisch geplant. Townsend fungierte während des Vorfalls als Wache und hatte das Objekt bereits eine Woche zuvor ausgekundschaftet. Alle drei Verdächtigen wurden am 11. Februar festgenommen.

Die Polizei fand in den Wohnungen von Harding und Townsend versteckte Tausende Pfund Sterling. Bei Harding wurden fast 35.000 Pfundund bei Townsend 19.900 Pfund beschlagnahmt. Das Gericht stellte fest, dass diese Gelder aus dem Verkauf der gestohlenen Medikamente stammen könnten.

Der Gesamtwert der gestohlenen Medikamente beträgt 944.544 Pfund Sterling , sie wurden bisher nicht gefunden. Die Ermittlungen dauern an.

GroßbritannienKriminalitätMounjaroPharmazeutikaDiebstahl
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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