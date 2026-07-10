F-16-Kampfjet in Griechenland in Brand geraten (Video)

·38·Welt
F-16-Kampfjet in Griechenland in Brand geraten (Video)

Ein der griechischen Luftwaffe gehörender F-16C Fighting Falcon Kampfjet führte aufgrund eines technischen Defekts und eines Feuers während des Fluges eine Notlandung am Flughafen Zakynthosdurch. Dies berichtete die Publikation Kouti Pandoras.

Berichten zufolge rutschte das Flugzeug bei der Landung über die Start- und Landebahn und stand anschließend in Flammen. Glücklicherweise gelang es dem Piloten, die Kontrolle zu behalten und das Flugzeug rechtzeitig zu verlassen. Er wurde bei dem Vorfall nicht verletzt.

Es wird darauf hingewiesen, dass sich das Militärflugzeug zum Zeitpunkt des Vorfalls auf einem geplanten Trainingsflug über dem Meer befand.

Die sofort eingetroffenen Rettungskräfte konnten das Feuer in kurzer Zeit löschen. Die griechischen Militärbehörden haben eine offizielle Untersuchung zu den Ursachen des Vorfalls eingeleitet.

GriechenlandF-16MilitärluftfahrtNotlandungZakynthos
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Frau, die um ihr Handy kämpfte, wird zum Helden in den sozialen Medien (Video)Frau, die um ihr Handy kämpfte, wird zum Helden in den sozialen Medien (Video)Heute, 14:51Niederlage Marokkos löst Unruhen in London und Paris ausNiederlage Marokkos löst Unruhen in London und Paris ausHeute, 14:28Rekord aufgestellt: Treppensteigen mit dem KopfRekord aufgestellt: Treppensteigen mit dem KopfHeute, 14:11Roboter könnten die ersten „Bewohner“ des Mars seinRoboter könnten die ersten „Bewohner“ des Mars seinHeute, 13:55Olympiasieger nach Trunkenheitsfahrt und Unfall festgenommenOlympiasieger nach Trunkenheitsfahrt und Unfall festgenommenHeute, 13:32Chinesischer Athlet stellt neuen Weltrekord im Springen in 30 Sekunden auf!Chinesischer Athlet stellt neuen Weltrekord im Springen in 30 Sekunden auf!Heute, 13:09
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
63-jährige Frau wird zum ersten Mal Mutter
63-jährige Frau wird zum ersten Mal Mutter