F-16-Kampfjet in Griechenland in Brand geraten (Video)

Ein der griechischen Luftwaffe gehörender F-16C Fighting Falcon Kampfjet führte aufgrund eines technischen Defekts und eines Feuers während des Fluges eine Notlandung am Flughafen Zakynthosdurch. Dies berichtete die Publikation Kouti Pandoras.

Berichten zufolge rutschte das Flugzeug bei der Landung über die Start- und Landebahn und stand anschließend in Flammen. Glücklicherweise gelang es dem Piloten, die Kontrolle zu behalten und das Flugzeug rechtzeitig zu verlassen. Er wurde bei dem Vorfall nicht verletzt.

Es wird darauf hingewiesen, dass sich das Militärflugzeug zum Zeitpunkt des Vorfalls auf einem geplanten Trainingsflug über dem Meer befand.

Die sofort eingetroffenen Rettungskräfte konnten das Feuer in kurzer Zeit löschen. Die griechischen Militärbehörden haben eine offizielle Untersuchung zu den Ursachen des Vorfalls eingeleitet.