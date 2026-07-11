Frau festgenommen, die 14-mal heiratete und Männer betrog

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Frau festgenommen, die 14-mal heiratete und Männer betrog

In Las Vegas, USA, wurde das Betrugsschema der 33-jährigen Jiayin Chen aufgedeckt, die über mehrere Jahre hinweg Männer durch Scheinehen täuschte.

Den Ermittlungen zufolge heiratete die Frau zwischen 2019 und 2024 mindestens 14 Mal. Sie lernte Männer über soziale Netzwerke kennen und forderte kurz nach der Hochzeit hohe Geldbeträge unter dem Vorwand, die medizinische Behandlung schwerkranker Verwandter in China zu finanzieren. Sobald sie das Geld erhalten hatte, brach sie jeden Kontakt ab und verschwand.

Es stellte sich heraus, dass Chen bereits zuvor siebenmal verheiratet war. Nachdem sie 2024 wegen Betrugs festgenommen und gegen Kaution freigelassen wurde, gelang es ihr, unter dem Namen Vicky Liang sieben weitere Männer zu heiraten.

Eines der Opfer gab an, der Frau 23.000 Dollar für die Behandlung ihrer Verwandten gegeben zu haben, woraufhin sie zwei Wochen später die Scheidung forderte und untertauchte. Ein anderer Mann übergab ihr fast 30.000 Dollar unter dem Vorwand, gemeinsam ein Haus zu kaufen.

Während der Ermittlungen wurde festgestellt, dass die Frau einen Großteil des Geldes für Glücksspiel ausgab. Laut Polizei verlor sie in Casinos über 300.000 Dollar.

Jiayin Chen hat zugegeben, durch Betrug mehr als 100.000 Dollar erlangt zu haben. Das Urteil wird für den 20. August erwartet.

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