Touristen-Schnellboot in Vietnam gekentert

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Touristen-Schnellboot in Vietnam gekentert

Ein Schnellboot mit Touristen ist in der Nähe der Insel Phu Quoc in Vietnam gekentert, wobei 15 Menschen ums Leben kamen. Dies berichtete Zakon.kz.

Nach vorläufigen Informationen befanden sich 36 Personen an Bord des Bootes, darunter 32 indische Touristen und 4 Besatzungsmitglieder.

Das Unglück ereignete sich etwa 400 Meter vor der Insel Hon May Rut Ngoai. Nach dem Vorfall trafen Rettungsdienste umgehend am Einsatzort ein und begannen mit der Rettung der Passagiere.

Ersten Untersuchungen zufolge könnte ein technischer Defekt am Boot die Ursache für das Unglück gewesen sein. Derzeit laufen offizielle Ermittlungen zu dem Vorfall.

Die örtlichen Behörden teilten mit, dass die Identifizierung der Opfer und Verletzten sowie die vollständige Aufklärung der Unfallursachen weiterhin andauern.

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