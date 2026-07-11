Mojtaba Khamenei: „Rache für Ali Khamenei und andere Opfer wird geübt“

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Mojtaba Khamenei: „Rache für Ali Khamenei und andere Opfer wird geübt“

Irans Oberster Führer Mojtaba Khamenei erklärte, dass der Tod des ehemaligen Obersten Führers Ali Khamenei sowie anderer Iraner, die bei Angriffen der USA und Israels ums Leben kamen, nicht unbeantwortet bleiben wird.

Laut der Nachrichtenagentur Fars wurde die Botschaft von Mojtaba Khamenei durch die Islamische Revolutionsgarde (IRGC) veröffentlicht. Darin wird betont, dass Rache eine feste Forderung des iranischen Volkes sei.

„Wir schwören, die Verantwortlichen für das Blut aller Märtyrer, die in diesen Kriegen gefallen sind, zu bestrafen. Dies ist der Wille des iranischen Volkes, und er wird mit Sicherheit erfüllt werden“, heißt es in der Erklärung.

Mojtaba Khamenei betonte, dass es bei dieser Angelegenheit nicht um einzelne Personen gehe und der Iran seine Ziele nicht aufgeben werde.

Es wird berichtet, dass diese Erklärung Ali Khameneiaus einer für seine Beerdigung vorbereiteten Botschaft stammt, in der erneut bekräftigt wurde, dass es eine Antwort für die Getöteten geben werde.

IranMojtaba KhameneiAli KhameneiNahostGeopolitik
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