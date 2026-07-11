Solbakken nennt England als Favoriten, gibt aber eine wichtige Warnung ab

Die norwegische Nationalmannschaft trifft im Viertelfinale der WM 2026 auf England. Vor dem Spiel bezeichnete der norwegische Cheftrainer Ståle Solbakken den Gegner als Favoriten, betonte jedoch, dass Englands Überlegenheit nicht absolut sei.

Der Trainer glaubt, dass der Hauptdruck auf den Engländern lasten wird. Norwegen hingegen wird versuchen zu beweisen, dass sie kein Team sind, das nur von Erling Haaland abhängig ist.

„England ist Favorit, aber kein haushoher“

Ståle Solbakken erkannte den starken Kader und die große Erfahrung Englands an.

„England ist Favorit, aber kein klarer Favorit. Ich denke, der Druck auf England ist größer als auf uns“, sagte er.

Ihm zufolge spürt auch Norwegen die Verantwortung für das Ergebnis. Sobald das Spiel jedoch beginnt, werden die Spieler den Druck vergessen und sich auf ihre Aufgaben auf dem Platz konzentrieren.

Das Duell Kane gegen Haaland

Vor dem Viertelfinale liegt das Hauptaugenmerk auf den beiden Stürmern — Harry Kane und Erling Haaland.

Solbakken machte daraus kein Geheimnis:

„Es ist für niemanden ein Geheimnis, dass Kane der Anführer der englischen Nationalmannschaft ist und Erling unser Anführer.“

Gleichzeitig sagte der Trainer, es wäre falsch, das Spiel nur als Rivalität zwischen zwei Stars zu bewerten.

„Sie unterschätzen unsere anderen Spieler“

Solbakken betonte, dass Norwegen neben Haaland noch weitere hochkarätige Spieler im Kader hat.

„Es gibt keinen Zweifel — Haaland ist unser Anführer. Aber ich denke, Sie unterschätzen einige unserer anderen Spieler“, sagte der Trainer.

Er betonte, dass auch Haaland die Hilfe seiner Teamkollegen benötigt, um Tore zu erzielen und seine Fähigkeiten zu zeigen.

Norwegen bereitet sich auf eine Sensation vor

England mag auf dem Papier favorisiert sein, aber Norwegen glaubt an seine Chancen. Aus Solbakkens Aussage geht hervor, dass das Team darauf abzielt, den Druck des Gegners zu nutzen, um durch geschlossenes Mannschaftsspiel das Halbfinale zu erreichen.

Die Hauptfrage ist nun: Wird sich das von Kane angeführte England durchsetzen oder wird das von Haaland angeführte Norwegen die nächste Sensation des Turniers schaffen?