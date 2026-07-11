Wissenschaftler erstaunt: Erde könnte die Hitze der Sonne überleben

Wissenschaftler des KU Leuven Instituts für Astronomie in Belgien haben bekannt gegeben, dass die Erde möglicherweise die letzten Lebensphasen der Sonne überstehen könnte. Neuen Forschungsergebnissen zufolge ist diese Wahrscheinlichkeit deutlich höher als bisher angenommen.

Die Studie wurde in der Fachzeitschrift Astronomy & Astrophysics veröffentlicht. Die Forscher bewerteten das zukünftige Schicksal der Erde neu, indem sie einen sonnenähnlichen Stern beobachteten, der sich in der Endphase seines Lebens befindet. Experten erklären, dass die Sonne in etwa 5 Milliarden Jahren ihren Wasserstoffvorrat im Kern erschöpft haben wird. Danach wird sie sich zu einem Roten Riesen entwickeln und könnte sich auf das fast 100-fache ihrer heutigen Größe ausdehnen.

Während dieses Prozesses wird die Erde zwei gegensätzlichen Einflüssen ausgesetzt sein. Einerseits könnte die rasche Ausdehnung der Sonne den Planeten anziehen. Andererseits verliert der Stern seine äußeren Schichten, wodurch seine Masse abnimmt. Infolgedessen schwächt sich seine Anziehungskraft ab, was die Möglichkeit eröffnet, dass die Erde in eine weiter entfernte Umlaufbahn abwandert.Der Studienautor Mats Esselders betont, dass die Zukunft der Erde vom Gleichgewicht zwischen diesen beiden Prozessen abhängt. Wenn die Anziehungskraft der Sonne überwiegt, wird der Planet verschlungen. Andernfalls könnte die Erde der Gefahrenzone entkommen.

Um zu diesem Schluss zu gelangen, beobachteten die Wissenschaftler auch den Stern

L2 Puppis

der etwa 200 Lichtjahre von der Erde entfernt liegt. Er war einst der Sonne ähnlich und befindet sich nun in der letzten Phase seines Lebens. Berechnungen auf Basis moderner Gravitationsmodelle zeigen, dass die Erde dem Einfluss der expandierenden Sonne entkommen könnte. Die Wissenschaftler betonen jedoch, dass weitere Beobachtungen und präzisere Daten erforderlich sind, um diese Schlussfolgerung vollständig zu bestätigen. Gleichzeitig stellten die Forscher fest, dass eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass Merkur und Venus von den äußeren Schichten der Sonne verschlungen werden, wenn diese zum Roten Riesen wird.

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