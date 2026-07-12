Қозоғистонда 7 минг йиллик ноёб қабристонлар топилди

·0·Дунё
Қозоғистонда 7 минг йиллик ноёб қабристонлар топилди

Қозоғистоннинг Қостанай вилоятида археологлар томонидан тош даврига оид ноёб дафн жойлари аниқланди. Аҳмад Бойтурсинов номидаги Қостанай минтақавий университети экспедицияси Овулкўл туманида жойлашган Шили археологик ёдгорлигида милоддан аввалги VII–V минг йилликларга мансуб учта қадимий қабристонни топди. Бу ҳақда Kazinform агентлиги хабар берди.

Маълум қилинишича, топилмалар қадимги Маҳанжар маданиятига тегишли бўлиб, улар қадимги турар жойларнинг пол қисми остида аниқланган. Археологлар ҳудудда олиб борган қазиш ишлари давомида бир нафар бола ва икки нафар катта ёшли инсоннинг дафн қилинган қолдиқларини топишга муваффақ бўлган.

Мутахассислар таъкидлашича, бундай даврга мансуб қабристонлар жуда кам учрайди. Археолог Ирина Шевнинанинг фикрича, мазкур топилма нафақат Қостанай вилояти, балки бутун Қозоғистон археологияси учун ҳам муҳим илмий кашфиёт ҳисобланади.

To'lqinsimon chiziqli qadimiy sopol parchasi qo'lda ushlab turilibdi.

Экспедиция давомида тош ва суякдан ясалган меҳнат қуроллари, сопол идишлар, қадимий безак буюмлари ҳамда турли археологик ашёлар ҳам аниқланган. Шунингдек, олимлар Маҳанжар маданиятига тегишли қадимги ярим ертўла уй-жой қолдиқларини ҳам ўрганиш ишларини давом эттирмоқда.

Тадқиқотчиларнинг таъкидлашича, қадимги одамларни уй полининг остига дафн қилиш анъанаси Марказий Осиёнинг айрим неолит даври маданиятларида ҳам учраган. Янги топилмалар орқали олимлар ўша давр одамларининг турмуш тарзи, диний эътиқодлари, урф-одатлари ва ижтимоий ҳаёти ҳақида янада кенгроқ маълумотларга эга бўлишни режалаштирмоқда.

Айни пайтда қазиш ва илмий тадқиқот ишлари давом этмоқда. Мутахассислар топилган қолдиқлар ва археологик ашёларни чуқур таҳлил қилиб, уларнинг аниқ ёши, келиб чиқиши ҳамда тарихий аҳамиятини белгилаш устида иш олиб бормоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Венесуэладаги кучли зилзила қурбонлари сони 4100 нафардан ошдиВенесуэладаги кучли зилзила қурбонлари сони 4100 нафардан ошдиБугун, 04:032028 йилда Samsung илк сузувчи маълумотлар марказларини тақдим этади2028 йилда Samsung илк сузувчи маълумотлар марказларини тақдим этадиБугун, 01:47Дунёнинг энг қиммат шаҳарлари: Тошкент Марказий Осиёда нечинчи ўринда?Дунёнинг энг қиммат шаҳарлари: Тошкент Марказий Осиёда нечинчи ўринда?Кеча, 23:57Жаҳон чемпионати учун 48 мамлакат пивосини тўплаган мухлис машҳур бўлдиЖаҳон чемпионати учун 48 мамлакат пивосини тўплаган мухлис машҳур бўлдиКеча, 22:50150 миллион йиллик улкан динозавр ҳақидаги сир очилди150 миллион йиллик улкан динозавр ҳақидаги сир очилдиКеча, 22:27Берлинда супермаркет кассири 11 соат гаровда ушлаб турилдиБерлинда супермаркет кассири 11 соат гаровда ушлаб турилдиКеча, 21:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди