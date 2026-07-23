Kätzchen, das Wassermelonen 'bewacht', wird zum Internetstar

Ein Kätzchen namens Pearl, das in Thailand lebt, ist dank seines extrem ernsten Blicks und seines einzigartigen Aussehens zu einem echten Social-Media-Star geworden. Fotos, auf denen sie zwischen Wassermelonen sitzt, als würde sie eine sehr wichtige Aufgabe erfüllen, ziehen die Aufmerksamkeit von Millionen Nutzern auf sich.

Tatsächlich lebt Pearl auf einer Farm, auf der Wassermelonen angebaut werden. Zur Erntezeit wurde sie dafür bekannt, dass sie fast unbeweglich neben den Wassermelonen sitzt. Ihr ernster Blick und ihr „arbeitsversunkenes“ Aussehen haben vielen Freude bereitet.

Social-Media-Nutzer haben humorvoll auf Pearls entschlossenes Gesicht reagiert, das so aussieht, als würde sie die Stirn runzeln, und ihr den inoffiziellen Titel „Chefinspektor für Wassermelonen“ verliehen. Viele hinterlassen lustige Kommentare unter ihren Fotos und bezeichnen das Kätzchen als einen der fleißigsten „Mitarbeiter“ im Internet.