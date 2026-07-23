Ein einzigartiger Kühlschrank für Menschen wurde in Japan entwickelt

In Japan wurde ein einzigartiges Gerät entwickelt, das darauf ausgelegt ist, Menschen in kurzer Zeit abzukühlen: Do Hiemon Box . Japan Today berichtet, dass diese Kabine, die an einen Kühlschrank erinnert, nur für eine Person gedacht ist und von der Firma SDRS entwickelt wurde.

Die Temperatur im Inneren des Geräts wird auf 15 Grad Celsius gehalten. Wenn man sich auf den Sitz setzt, wird auf etwa 5 Grad gekühlte Luft auf Kopf, Nacken und Schultern gerichtet. Das Unternehmen gibt an, dass sich eine Person innerhalb von fünf Minuten deutlich abgekühlt fühlt und nach 10 Minuten die Körpertemperatur sinkt, wodurch Symptome von Hitzeschöpfung gelindert werden.

Do Hiemon Box ist speziell für Menschen gedacht, die auf Baustellen, in Fabriken, Lagern oder im Freien arbeiten. Es verfügt über drei Luftstrom- und Kühlmodi. Um ein zu starkes Abkühlen zu verhindern, schaltet sich das Gerät nach 20 Minuten automatisch ab. Es ist zudem mit Rädern ausgestattet, sodass es leicht von einem Ort zum anderen bewegt werden kann. Das Gerät wird elektrisch betrieben und verbraucht etwa halb so viel Energie wie eine tragbare Klimaanlage.

Derzeit ist Do Hiemon Box in Japan über Distributoren für Industrieausrüstung erhältlich. Das Standardmodell kostet 1,5 Millionen Yen (ca. 9.200 Dollar).

Diese Erfindung wurde vor dem Hintergrund der anomalen Hitze in Japan vorgestellt. Im Land werden für Tage, an denen die Temperaturen 40 Grad erreichen, der Begriff «kokushobi» ("grausamer heißer Tag") und für Tage mit Temperaturen über 35 Grad der Begriff «moshobi» ("extremer heißer Tag") verwendet. Am 21. Juli wurde an fast 300 von 914 Beobachtungspunkten «moshobi» registriert, und in Tokio wurde Männern empfohlen, in Shorts zur Arbeit zu kommen.