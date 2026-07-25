Wechselt Ferran Torres zu PSG? Barcelona setzt seinem Star ein Ultimatum

Die Zukunft von Ferran Torres, der im WM-Finale für die spanische Nationalmannschaft den Siegtreffer erzielte und zum wahren Helden wurde, steht kurz vor der Klärung. Die Führung von Barcelona hat dem Spieler eine Frist von einer Woche gesetzt, um eine klare Entscheidung über seine weitere Karriere zu treffen. Derzeit beobachtet Paris Saint-Germain die Situation genau und unternimmt ernsthafte Schritte, um den spanischen Stürmer zu verpflichten. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Berichten von Mundo Deportivo zufolge wird nächste Woche ein persönliches Treffen zwischen der Führung des katalanischen Klubs und dem Spieler stattfinden. Der 26-jährige Stürmer, der sich nach dem dramatischen Finale gegen Argentinien auf Ibiza erholt, muss dem Klub eine definitive Antwort bezüglich seiner Zukunft geben. Barcelonas Präsident Joan Laporta möchte persönlich mit dem Spieler sprechen und seine Pläne erfahren.

Die Allianz zwischen Luis Enrique und Ferran Torres

Paris-Trainer Luis Enrique möchte seinen ehemaligen Schützling aus der spanischen Nationalmannschaft unbedingt in seinem Team sehen. Laut Foot01 ist Paris Saint-Germain bereit, 35 Millionen Euro für Ferran Torres zu zahlen. Quellen in Spanien berichten zudem, dass bereits eine mündliche Einigung zwischen dem Spieler und dem Pariser Klub erzielt wurde.

Es ist hinreichend bekannt, dass die Beziehungen zwischen Barcelona und Paris Saint-Germain recht kühl sind. Aus diesem Grund wollen die Katalanen einen ihrer wichtigsten Stars nicht direkt an einen Konkurrenten verlieren. Die Vertragssituation bringt den Klub jedoch in eine schwierige Lage.

Derzeit läuft Torres' gültiger Vertrag mit Barcelona zwar bis 2027, doch de facto tritt er in die letzte Phase seines Arbeitspapiers ein. Der Klub hat ihm einen neuen Vertrag angeboten, doch der Spieler hat dieses Angebot bisher nicht positiv beantwortet. Wenn Ferran den neuen Vertrag ablehnt, wird Barcelona gezwungen sein, ihn in diesem Sommer zu verkaufen.

Andere Interessenten und die Endentscheidung

Obwohl Paris Saint-Germain das Rennen anführt, ist das Interesse an dem Spieler nicht auf Frankreich beschränkt. Nach seinem starken Auftritt bei der Weltmeisterschaft zeigen auch folgende Teams Interesse:

Atlético Madrid;

Ein ungenannter Klub aus der English Premier League;

Mehrere führende italienische Mannschaften.

Die Zeit drängt für Barcelona. Kurz vor Schließung des Transferfensters will die Vereinsführung alle Fragen bis zum 1. August klären. Sollte Ferran Torres keinen neuen Vertrag unterschreiben, wird er auf den Transfermarkt gesetzt und an den Meistbietenden verkauft. Der Klub möchte seinen Helden im kommenden Jahr keinesfalls ablösefrei ziehen lassen.