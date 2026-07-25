Starship-Flug in 150 Sekunden: Historischer SpaceX-Erfolg im Video

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Starship-Flug in 150 Sekunden: Historischer SpaceX-Erfolg im Video

Das von Elon Musk geleitete Unternehmen SpaceX hat einen der wichtigsten Schritte in der Raumfahrt abgeschlossen — den Testflug Flight 13 des Starship-Raumschiffs. Die am 25. Juli 2026 durchgeführte Mission ging als historischer Erfolg in die Geschichte ein, da das Raumschiff intakt im Ozean landete. Nun wurde ein spezielles Video veröffentlicht, das diesen komplexen 65-minütigen Prozess auf gerade einmal 1 യ (150 Sekunden) verkürzt. Das berichtet Ixbt.com. berichtet .

Dem Bericht von ixbt.com zufolge zeigt das Zeitraffervideo alle Phasen vom Start des Raumschiffs auf dem Testgelände in Boca Chica bis zur sanften Landung im Indischen Ozean. Aufnahmen von Onboard-Kameras ermöglichen es den Zuschauern, den Austritt der Rakete aus der Atmosphäre, den Betrieb der Triebwerke und den Zustand von Ship 40 im All hautnah zu erleben.

Plasmaglut und technologische Fortschritte

Einer der spannendsten Teile des Videos ist der Wiedereintritt des Starship in die dichten Schichten der Atmosphäre. Dabei lässt sich beobachten, wie die Hitzeschutzschicht des Raumschiffs dem Druck des erhitzten Plasmas standhält. Im Gegensatz zu früheren Tests behielt das Raumschiff diesmal seine vollständige Integrität bei und erreichte erfolgreich den Zielpunkt.

Elon Musk betonte, dass der für das Starship-Projekt gewählte Rumpf aus rostfreiem Stahl und der aktualisierte Hitzeschild sich voll und ganz bewährt haben. Seinen Angaben zufolge blieb der Zustand des Raumschiffs auch nach der Landung „unglaublich“, was die Wiederverwendbarkeit von Starship-Raumschiffen in Zukunft weiter erhöht.

Ein Schritt in die Zukunft

Dieser Testflug dient nicht nur der Verbesserung des Raumschiffdesigns, sondern auch der Weiterentwicklung anderer SpaceX-Projekte. Insbesondere gab der Unternehmensingenieur Michael Nicholls bekannt, dass derzeit an der neuen Generation von Starlink V3-Satelliten gearbeitet wird und eine Gruppe von 20 Satelliten die Tests erfolgreich bestanden hat.

Das Hauptziel des Starship-Projekt ist es, die Menschheit zum Mars zu bringen und ständige Basen auf dem Mond zu errichten. Der Erfolg der Flight 13-Mission hat die Verwirklichung dieser ehrgeizigen Ziele erheblich näher gebracht. Nun arbeiten Experten daran, das Raumschiff bei kommenden Flügen an Land, genauer gesagt auf dem speziellen Mechazilla-Turm, landen zu lassen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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