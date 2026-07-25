Abdukodir Khusanov unterschreibt Vertrag bei Manchester City bis 2031

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Abdukodir Khusanov unterschreibt Vertrag bei Manchester City bis 2031

Manchester City, einer der führenden Klubs des englischen und europäischen Fußballs, hat die Zusammenarbeit mit dem talentierten usbekischen Abwehrspieler Abdukodir Khusanov langfristig verlängert. Der 22-jährige Innenverteidiger hat einen neuen, bis 2031 gültigen Vertrag unterzeichnet. Die Vereinbarung beinhaltet zudem eine Option auf Verlängerung um ein weiteres Jahr. Dieser Schritt zeugt vom großen Vertrauen der Vereinsführung in den jungen Spieler. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Khusanov war im Januar 2025 für 33,5 Millionen Pfund vom französischen Klub Lens transferiert worden. Trotz anfänglicher Schwierigkeiten in seinen ersten Partien, insbesondere bei seinem Debüt gegen den FC Chelsea, fand er schnell zu seiner Form. Im Laufe der vergangenen Saison absolvierte er 37 Einsätze in allen Wettbewerben und wurde zu einem festen Bestandteil der Defensive der Citizens.

Neue Aufgaben unter Enzo Maresca

Mit der Ankunft von Enzo Maresca an der Seitenlinie von Manchester City wird erwartet, dass Khusanovs Rolle im Team weiter gestärkt wird. Der Spieler äußerte seine Bereitschaft, unter dem neuen Trainer seine Fähigkeiten weiter zu verbessern. In der vergangenen Saison sammelte er internationale Erfahrung, indem er nicht nur im Verein, sondern auch für die usbekische Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2026 überzeugende Leistungen zeigte.

„Ich genieße jede Minute, die ich in Manchester verbringe. Ich spüre, dass ich mich hier als Fußballer weiterentwickle und viel lerne“, sagte Abdukodir Khusanov in einem Interview mit der offiziellen Website des Klubs. Seinen Worten zufolge ist es nun sein Hauptziel, bei Enzo Maresca und seinem Trainerteam einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen und sich einen Stammplatz zu sichern.

Khusanovs Leistungen in der vergangenen Saison sind wahrlich lobenswert. Er stand in den Finals des FA Cup und des League Cup im Wembley-Stadion in der Startelf. Auch sein Auftritt in der UEFA Champions League gegen Real Madrid wurde von Experten hoch gelobt. Diese Konstanz in solch großen Spielen war der Hauptgrund dafür, dass er mit einem neuen Vertrag belohnt wurde.

Ein künftiger Abwehrchef

Nach den Abgängen der erfahrenen Defensivspieler John Stones und Nathan Ake wird Khusanovs Bedeutung zweifellos weiter steigen. Manchester Citys Sportdirektor Hugo Viana verhehlte nicht seine Zufriedenheit mit der Entwicklung des Spielers. Er betonte, dass Abdukodir seit seiner Ankunft in England hart an sich gearbeitet und die physischen sowie technischen Qualitäten eines Weltklasse-Verteidigers unter Beweis gestellt habe.

Dem Portal ixbt.com zufolge ersetzt dieser Vertrag das vorherige Arbeitspapier von Khusanov, das eigentlich bis 2029 Gültigkeit gehabt hätte. Nun gilt der usbekische Profi als wichtiger Eckpfeiler des langfristigen Projekts des Teams. Sein Marktwert und sein Spielniveau schlagen ein neues Kapitel in der Geschichte des usbekischen Fußballs auf.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der langfristige Verbleib von Abdukodir Khusanov bei einem Spitzenklub wie Manchester City nicht nur ein persönlicher Erfolg des Spielers ist, sondern auch eine große Anerkennung für den Fußball der gesamten Region. Es wird für alle usbekischen Fans zweifellos spannend sein zu beobachten, wie er in den kommenden Spielzeiten die Abwehrreihe anführt.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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