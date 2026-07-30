Krankenhäuser in Sierra Leone werden an Starlink-Internet angeschlossen

Wichtige digitale Veränderungen haben im Gesundheitssystem von Sierra Leone begonnen. Nach Angaben des Gesundheitsministers des Landes, Dr. Austin Demby, werden 300 staatliche medizinische Einrichtungen an das Starlink-Satelliteninternetnetzwerk von Elon Musk angeschlossen. Die offizielle Eröffnungszeremonie dieses groß angelegten Projekts fand im Julius Maada Bio Centre of Excellence in Paediatrics in der Hauptstadt Freetown statt. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Wie das Portal ixbt.com schreibt, wird die neue Technologie Krankenhäuser mit zuverlässigem und schnellem Internet versorgen. Dies wiederum ermöglicht es Ärzten, schnell Informationen auszutauschen und sich mit Kollegen in verschiedenen Regionen des Landes zu beraten. Experten bewerten die Einführung moderner Kommunikationsmittel als einen entscheidenden Schritt zur Digitalisierung des Gesundheitswesens.

Neue digitale Möglichkeiten in der Medizin

Dank einer stabilen Internetverbindung können medizinische Einrichtungen Daten schneller übertragen, elektronische Medizinsysteme nutzen und frei auf spezialisierte digitale Dienste zugreifen. Das Projekt legt zudem den Grundstein für die Entwicklung von Fernschulungsprozessen für medizinisches Personal.

Die Regierung hofft, dass diese Initiative den Prozess der vollständigen Abkehr von Papierkram und des Übergangs zu vollständig digitalen Arbeitsmodellen erheblich beschleunigen wird. Die moderne Infrastruktur wird auch als wichtiges Instrument dienen, um eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Zentrum für Pädiatrie in Freetown und einer ähnlichen zukünftigen Einrichtung, die in der Stadt Kono gebaut werden soll, aufzubauen.

Garantie für Qualität und Qualifikationsverbesserung

Die Behörden sind fest davon überzeugt, dass moderne Kommunikationsnetze dazu dienen werden, die Qualität der medizinischen Versorgung im ganzen Land zu verbessern. Die Internetmöglichkeiten werden den Ausbildungsprozess von Fachkräften beschleunigen und einen effektiven Wissensaustausch zwischen Einrichtungen im ganzen Land gewährleisten.

Die Einführung des Starlink-Netzwerks im medizinischen Bereich eröffnet auch Krankenhäusern in abgelegenen Regionen die Möglichkeit, auf Augenhöhe mit zentralen Kliniken zu arbeiten. Nach Abschluss dieses Projekts wird erwartet, dass der Gesundheitssektor von Sierra Leone zu einem vollständig digitalen Management übergeht und den Umfang der der Bevölkerung gebotenen medizinischen Dienste auf ein neues Niveau hebt.