NASA entdeckt erstaunliches, riesiges Polygonfeld auf dem Mars

·46·Technologie
NASA entdeckt erstaunliches, riesiges Polygonfeld auf dem Mars

Der NASA-Marsrover Curiosity hat seine bisher einzigartigsten und umfassendsten Panoramabilder des Roten Planeten zur Erde gesendet. Diese wissenschaftliche Entdeckung ist ein wichtiger Schritt bei der Erforschung der Planetengeologie und hilft, Klimaveränderungen vor Millionen von Jahren zu verstehen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com lieferte das Gerät ein neues 360-Grad-Panorama aus einem Gebiet namens Valle Grande am Fuß des Mount Sharp. Das Foto zeigt deutlich netzartige Strukturen — polygonale Risse mit einer Größe von 4 bis 8 Zentimetern.

Das Ausmaß des einzigartigen Fundes

Experten betonen, dass während der Mission bereits zuvor kleinere Grundstücke mit solchen geometrischen Formen gefunden wurden. Polygone in einem so riesigen Ausmaß und über ein gesamtes Gebiet wie in der Region Valle Grande wurden jedoch zuvor noch nie beobachtet.

Die am 19. und 20. Juni dieses Jahres, also an den Sols 4930 und 4931 der Mission, aufgenommenen Mosaikbilder zeigen, dass sich die polygonalen Formen in alle Richtungen des Sichtfelds der Kamera erstrecken. Sie umschließen sogar die Hänge eines nahegelegenen Festsockels namens „Miraflores“, der 6 Meter hoch ist und dessen Spitze mit einer dicken Sandschicht bedeckt ist.

Laut Ashwin Vasavada, dem wissenschaftlichen Projektleiter am Jet Propulsion Laboratory der NASA in Südkalifornien, ist diese Landschaft wahrlich atemberaubend. Experten vermessen die Form und chemische Zusammensetzung dieser Formationen sorgfältig und hoffen, dadurch die Geheimnisse alter planetarer Prozesse zu lüften.

Wissenschaftliche Forschung und Zukunftspläne

Wissenschaftler glauben, dass einige der zuvor gefundenen Polygone durch das Aufreißen von getrocknetem Schlamm entstanden sind. Ihre ungewöhnliche gitterartige Struktur könnte jedoch auch durch andere komplexe Prozesse wie extreme Temperaturschwankungen oder das Auspressen von Wasser aus Sedimentgesteinen verursacht worden sein.

Dieser Fund bleibt eines von vielen unerwarteten Geschenken, die der Curiosity-Rover in den 14 Jahren seit seiner Landung auf dem Mars am 5. August 2012 geliefert hat. Im Rahmen der Forschung und zukünftiger Weltraummissionen ist zudem — wie insbesondere SpaceX-Gründer Elon Musk betont hat — geplant, dass die Menschheit bereits in fünf bis sieben Jahren ihren ersten Schritt auf dem Mars macht.

MarsCuriosityNASAWeltraumWissenschaft
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Krankenhäuser in Sierra Leone werden an Starlink-Internet angeschlossenKrankenhäuser in Sierra Leone werden an Starlink-Internet angeschlossenHeute, 12:58SpaceX unterzeichnet neuen Raumfahrtvertrag im Wert von 1,6 Milliarden Dollar mit dem PentagonSpaceX unterzeichnet neuen Raumfahrtvertrag im Wert von 1,6 Milliarden Dollar mit dem PentagonHeute, 12:24Hauptmodul für den Fusionsreaktor ITER installiertHauptmodul für den Fusionsreaktor ITER installiertHeute, 11:25Preise für NVIDIA GeForce RTX 50 Grafikkarten in China stark gestiegenPreise für NVIDIA GeForce RTX 50 Grafikkarten in China stark gestiegenHeute, 10:59Kawasaki bereitet den vierbeinigen Corleo-Roboter für die Serienproduktion vorKawasaki bereitet den vierbeinigen Corleo-Roboter für die Serienproduktion vorHeute, 09:50Huawei bereitet die Präsentation des neuen MateBook Pro S Laptops vorHuawei bereitet die Präsentation des neuen MateBook Pro S Laptops vorHeute, 09:28
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design