SpaceX unterzeichnet neuen Raumfahrtvertrag im Wert von 1,6 Milliarden Dollar mit dem Pentagon

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SpaceX unterzeichnet neuen Raumfahrtvertrag im Wert von 1,6 Milliarden Dollar mit dem Pentagon

Die US Space Force hat einen Großauftrag im Gesamtwert von 1,6 Milliarden Dollar mit dem von Elon Musk gegründeten Unternehmen SpaceX unterzeichnet. Laut ixbt.com muss das Unternehmen im Rahmen dieses Abkommens 18 neue Raumfahrtmissionen für das Militär durchführen und spezielle Satelliten mit Falcon 9-Raketen in die Umlaufbahn bringen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Dieser Vertrag soll bis 2027 vollständig erfüllt werden. Seine Hauptaufgabe besteht darin, eine Satellitenkonstellation aufzubauen, die die rechtzeitige Erkennung verschiedener Luftziele und die operative Verfolgung ihrer Bewegung ermöglicht. Dies erweitert die Fähigkeiten des US-Verteidigungsministeriums zur Gewährleistung der Luftraumsicherheit erheblich.

Führungsrolle bei Militärmissionen und rasche Zusammenarbeit

Diese Vereinbarung ist Teil eines speziellen Kernprogramms zur Beschaffung staatlicher Trägerraketen, bei dem staatliche Missionen auf offener Wettbewerbsbasis vergeben werden. Obwohl große konkurrierende Unternehmen wie United Launch Alliance und Blue Origin an diesem Programm teilnehmen, gewinnt SpaceX dank seiner hohen Zuverlässigkeit und der Startfrequenz der Falcon 9-Raketen weiterhin die größten Aufträge.

Dem Militär zufolge ermöglichte der neu eingeführte, beschleunigte Beschaffungsprozess den Abschluss aller Formalitäten in nur zwei Monaten. Dies wiederum ist ein wichtiger Faktor zur Verkürzung der Realisierungszeiten zukünftiger Raumfahrtprojekte des US-Verteidigungsministeriums.

Zukunftspläne und Wettbewerbsumfeld

Dieser Deal ist nicht der einzige große Militärvertrag, den SpaceX in letzter Zeit unterzeichnet hat. Im Mai dieses Jahres unterzeichnete die US Space Force mehrere Verträge mit dem Unternehmen im Gesamtwert von 6,5 Milliarden Dollar. Diese Vereinbarungen umfassen die Entwicklung eines Satellitensystems zur Erkennung beweglicher Luftziele sowie die Entwicklung eines militärischen Kommunikationsnetzwerks für die schnelle Datenübertragung zwischen Frühwarn-, Verfolgungs- und Abfangsystemen für Raketen.

Dennoch äußern einige US-Gesetzgeber Besorgnis darüber, dass das Pentagon zu stark von einem einzigen Lieferanten abhängig wird. Vertreter der Space Force betonen jedoch nachdrücklich, dass sie auch künftig ein gesundes Wettbewerbsumfeld unter anderen Raumfahrtunternehmen im Land unterstützen werden.

SpaceXUS Space ForceFalcon 9Elon MuskPentagon
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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