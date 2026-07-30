Mikel Arteta: Der Titel ist nicht das Ende, sondern der Beginn einer neuen Ära

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Mikel Arteta: Der Titel ist nicht das Ende, sondern der Beginn einer neuen Ära

Als er über den Erfolg der Mannschaft in den letzten Jahren nachdachte, bezeichnete Arsenal-Cheftrainer Mikel Arteta den errungenen Meistertitel lediglich als Ausgangspunkt für zukünftige große Siege. Nach Ansicht des Fachmanns darf der Londoner Club nach dem Gewinn der englischen Premier League nach einer 22-jährigen Durststrecke nicht stehen bleiben und muss sich noch ehrgeizigere Ziele setzen. Das berichtet Goal.com. berichtet .

Nach Angaben von Goal.com betonte der spanische Trainer in einem Interview auf der offiziellen Website des Vereins nachdrücklich, dass vergangene Erfolge im Team keine Selbstgefälligkeit hervorrufen dürfen. Er forderte seine Spieler auf, nicht auf dem aktuellen Niveau stehen zu bleiben, sondern eine stabile Dominanz an der Spitze des englischen Fußballs zu errichten.

Eine neue Dimension und höhere Ansprüche

Nach langem Warten gewann Arsenal die englische Meisterschaft und bewies, dass es auf höchstem Niveau mithalten kann. Nun möchte Mikel Arteta den Status des Klubs fest unter den absoluten Eliteklubs Europas verankern und die Anforderungen diesbezüglich weiter verschärfen.

„Das muss der Anfang sein und es muss ein Standard werden“, sagte Arteta in seinen Äußerungen. Er betonte, dass Perfektion zur ständigen Regel des Vereins werden und den Hauptimpuls für das Streben nach der Zukunft geben müsse. Von jedem Fußballer wird verlangt, die Verantwortung als amtierender Meister zu spüren und seine Ambitionen im täglichen Training zu zeigen.

Disziplin und der Blick nach vorn

Der Trainer ist der Ansicht, dass der Schlüssel zum Erfolg darin liegt, tägliche Disziplin, Loyalität und positive Energie über elf Monate hinweg auf einem gleichmäßigen Niveau zu halten. Wenn alle Teammitglieder diese Anforderungen erfüllen können, wird Arsenal am Ende der Saison erneut eine der stärksten Positionen einnehmen.

Während der Verein bestrebt ist, die Saison zu verteidigen, richtet Arteta sein Augenmerk darauf, diese elitäre Denkweise direkt auf dem Platz zu demonstrieren. Nach den Forderungen des Arsenal-Chefs muss das Team seine hohen Ambitionen von den ersten Minuten der neuen Saison an auf dem Platz unter Beweis stellen.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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