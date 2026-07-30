Karim Adeyemi überrascht Barcelona-Teamkollegen mit seiner enormen Schnelligkeit

Der deutsche Stürmer Karim Adeyemi hat seine neuen Mannschaftskollegen beim katalanischen Club vom ersten Tag an mit seiner blitzschnellen Pace und seinen körperlichen Fähigkeiten begeistert. Während der Saisonvorbereitung des Clubs schreitet die Integration des Neuzugangs rasant voran. Das berichtet Goal.com .

Dem von Goal.com verbreiteten Bericht zufolge äußerte sich Verteidiger Alejandro Balde in einer Fragerunde auf dem offiziellen YouTube-Canal des Clubs positiv über die Ankunft des deutschen Spielers. Der 22-jährige spanische Spieler, der derzeit nach einem Sonderprogramm seine Reha absolviert, erklärte, dass er sich schnell mit Adeyemi verstanden habe.

Tempo auf dem Platz und gegenseitiges Verständnis

Alejandro Balde betonte, dass sich trotz der kurzen Zeit, die Karim Adeyemi im Verein ist, bereits ein gutes Verhältnis zwischen ihnen entwickelt hat. Der Verteidiger hob nicht nur die menschlichen Qualitäten seines neuen Teamkollegen hervor, sondern auch dessen unglaubliche Geschwindigkeit.

Balde räumte in seinem Interview ein: «Er ist noch nicht lange hier, aber in kurzer Zeit konnte ich viel mit ihm reden. Ich denke, wir haben eine gute Beziehung aufgebaut. Er wirkt wie ein ruhiger Typ. Ich bin mir sicher, dass er uns die ganze Saison über enorm helfen wird. Er ist sehr schnell. Ich kannte ihn bereits, aber seine Schnelligkeit hat mich erneut überrascht».

Eine neue Herausforderung unter Hansi Flick

Der Stürmer, der von Borussia Dortmund zum katalanischen Club gewechselt ist, hat sich große Ziele gesetzt. Er brennt darauf, sich unter Cheftrainer Hansi Flick zu beweisen, den er bestens aus der deutschen Nationalmannschaft kennt.

Auf seiner Vorstellungspressekonferenz verhehlte Adeyemi nicht, dass die Größe des Vereins bei seiner Entscheidung für La Liga und Barcelona den Ausschlag gegeben hatte. «Die Anforderungen sind hoch. Ich schließe mich dem besten Team der Welt an und möchte dem Trainer und den Fans zeigen, dass ich ein Barcelona-Spieler bin», betonte der Stürmer.

Gleichzeitig erklärte Alejandro Balde, dass er hart an seiner körperlichen Verfassung und der Verbesserung seiner individuellen Fähigkeiten arbeitet. Der junge Verteidiger fügte hinzu, dass neben den mannschaftlichen Erfolgen auch die persönliche Weiterentwicklung zu seinen Hauptzielen gehört.